Arranca recolección de firmas para referendo contra Constituyente de Petro

La Registraduría Nacional dio luz verde oficialmente al comité promotor que recogerá firmas para frenar una eventual Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa, denominada “Referendo por la Estabilidad Constitucional 2026-2034”, pretende llevar a las urnas una consulta para que los colombianos decidan si están o no de acuerdo con modificar la Constitución mediante ese mecanismo.
La decisión de la Registraduría habilita formalmente el inicio de la recolección de apoyos ciudadanos en todo el país. El comité fue presentado por los abogados Mauricio Pava y Sergio Bueno, quienes representan esta propuesta impulsada desde la campaña presidencial de Sergio Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla.