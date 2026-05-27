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¿Quién responde por los ‘tarimazos’ ilegales de Cepeda?

Llegaron dos denuncias al CNE contra la campaña del Pacto, pero parece que ni esa entidad ni la Procuraduría se quieren meter en sanciones por irregularidades.

  • Iván Cepeda dio un discurso ante una multitud en Montería, en plena restricción. Foto: Captura de video.
    Iván Cepeda dio un discurso ante una multitud en Montería, en plena restricción. Foto: Captura de video.
El Colombiano
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hace 2 horas
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En la tarde de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió dos denuncias contra Cepeda por los eventos masivos que se realizaron en Córdoba y Sucre, pese a que está prohibido en la semana previa al día de las elecciones, es decir este domingo.

Horas antes, el presidente del tribunal, magistrado Cristian Quiroz, hizo una invitación a los candidatos presidenciales “a respetar las reglas de la democracia para que todos sepamos cómo actuar”.

“Una vez llegue la solicitud de investigación o denuncia, la Sala Plena tomará las investigaciones y las decisiones correspondientes en estos casos”, señaló.

Lea también: Paloma dice que “Cepeda y Abelardo son lo mismo” y esto le contestó el abogado

Sin embargo, fuentes enteradas dijeron a este...

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