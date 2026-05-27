¿Quién es quién entre los ‘vices’: quién suma más en votos y Gobierno?

En Colombia la figura del vicepresidente tiene una función constitucional precisa: reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Es decir, a la hora de elegir al primer mandatario es fundamental ver quién lo acompaña, darse cuenta si esa persona podría llevar las riendas del país. En estas elecciones, cada fórmula ha revelado la intención de los candidatos. Abelardo de la Espriella busca con José Manuel Restrepo un perfil que le aporte en conocimiento y manejo del Estado. Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo muestra disposición al diálogo y apertura a un espectro ideológico más amplio. E Iván Cepeda con Aída Quilcué subraya su discurso de base popular. Podemos ver detenidamente cada caso. Con Quilcué, Cepeda reafirma la identidad de izquierda y copia la estrategia de Gustavo Petro que hace cuatro años puso a la primera mujer afro como su fórmula, y ahora Cepeda pone a la primera mujer indígena. Según se ha dicho en varios medios, la decisión, que tomó por sorpresa a buena parte del Pacto Histórico, fue en solitario de Cepeda. La pregunta de muchos es: ¿es una decisión por narrativa o por verdadera inclusión?

Es sin duda una apuesta arriesgada. En parte porque la fórmula Francia Márquez no resultó ser la mejor desde el punto de vista de gestión del Estado. De hecho, Quilcué, que tiene un temperamento fuerte, ayer recibió duras críticas por decir que quienes “han estudiado en las mejores universidades del país lo único que aprendieron fue a robarse la plata del pueblo”. Asimismo, los puntos fuertes de Quilqué –los derechos humanos y los procesos de paz– se superponen con la trayectoria de Cepeda. Y queda un enorme espectro de problemáticas del Estado que ninguno de los dos conoce a fondo o ha manejado. El caso de Abelardo de la Espriella con Restrepo se lee como un complemento funcional, pues se sabe que el litigante ha construido su carrera en el sector privado representando a todo tipo de clientes, por lo que su conocimiento del Estado no está demostrado. Se enmarca en lo que se ha llamado un outsider del sistema político tradicional. Por esto cobra importancia un perfil como el de Juan Manuel Restrepo, quien tiene trayectoria institucional, credibilidad en los mercados, experiencia probada en el manejo del Estado. La fórmula de Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo es la unión de dos fuerzas que buscan unir diferencias; fueron las dos personas más votadas de la Gran Consulta por Colombia, lo que marca que vienen de orígenes políticos distintos. Oviedo ha sido directo sobre lo que aporta a la campaña: “Una voz que habla con honestidad, que representa a millones de colombianos que quieren ser escuchados y quieren un gobierno que llegue con soluciones”. Quizá sea esta la fórmula que tiene más experiencia en cuanto a lo público, y la que abarca diferentes esferas.

José Manuel Restrepo: Le suma a Abelardo experiencia en manejo del Estado

Nació en Bogotá el 31 de agosto de 1970. Es economista y especialista en Finanzas de la Universidad del Rosario, magíster en Economía del London School of Economics y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, en el Reino Unido. En la academia fue docente durante años. Dictó cátedras de macroeconomía, microeconomía, introducción a la economía y planeación y control de gestión en la Universidad del Rosario. Su antepasado José Manuel Restrepo Vélez fue una de las figuras intelectuales y políticas claves de los primeros años de la independencia de Colombia. Nació en 1781, mientras muchos hacían la guerra, él organizaba documentos y escribía la historia. Trabajó con Bolívar y Santander y fue Secretario del Interior de la Gran Colombia entre 1821 y 1830.

Rector de tres de las mejores universidades José Manuel Restrepo Abondano ha sido vicerrector y luego rector de la Universidad del Rosario durante ocho años, así como rector del CESA y más recientemente rector de la EIA. Son cargos que exigen no solo rigor académico sino también gestión administrativa, negociación con juntas directivas, manejo de presupuestos y visión estratégica. También ha ocupado posiciones en juntas directivas de entidades como Celsia, Fogafín, el Banco de la República e Icetex. Ese recorrido por espacios donde se cruzan el sector público, el privado y el financiero le da una perspectiva poco común en la política colombiana. Simplificó más de 1.100 trámites burocráticos Su entrada al gobierno de Iván Duque en agosto de 2018 como ministro de Comercio fue, en buena medida, una consecuencia lógica de ese perfil. En el Ministerio de Comercio lideró la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, con la que eliminó o simplificó más de 1.100 trámites y barreras burocráticas para facilitar la creación de empresas y mejorar la competitividad. También es reconocido por liderar la aprobación de la Ley de Emprendimiento, iniciativa que buscó establecer normas claras para propiciar la generación de nuevos negocios y la consolidación de micro y pequeñas empresas. Asumió el reto del MinHacienda tras el ‘estallido’ Restrepo reemplazó a Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda tras la caída de la polémica reforma tributaria que había desatado el rechazo nacional y masivas protestas en varias ciudades del país durante varios días consecutivos. Asumir ese cargo en esas circunstancias no era una tarea menor: la credibilidad de la política fiscal del país estaba en cuestión, el Congreso estaba crispado y el gobierno necesitaba construir consensos rápidamente para lograr una nueva reforma que le garantizara ingresos al Estado. El mayor reto que tuvo al asumir fue recuperar la credibilidad, no solo de los colombianos, que se habían manifestado en las calles, sino de los congresistas, para elaborar una nueva reforma de manera consensuada. Logró sacar adelante la llamada Ley de Inversión Social, una reforma más acotada y menos impopular que la anterior. Se desempeñó como ministro de Hacienda entre mayo de 2021 y agosto de 2022, cuando entregó el cargo al inicio del gobierno de Gustavo Petro. Puso a la Universidad EIA como la mejor del país Tras salir del gobierno, Restrepo regresó al mundo universitario, asumió como rector de la Universidad EIA en Envigado en 2022, para la cual fue elegido entre más de 40 candidatos del país y del extranjero, bajo su rectoría la EIA se convirtió en la primera del país en las pruebas Saber Pro 2025.

Su postulación como candidato a la vicepresidencia se conoció en marzo de 2026. Es una figura que representa la centroderecha tecnocrática colombiana, con posiciones claras en materia económica y reconocido como un gran conciliador. Abelardo de la Espriella destacó que su elección responde a la necesidad de rodearse de personas con trayectoria, solvencia técnica y vocación de servicio, capaces de reconstruir la confianza y promover el diálogo nacional.

Aída Quilcué: Si falta Cepeda sería la primera indígena Presidente

Su causa nació del temblor Nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, Cauca, y pertenece al pueblo indígena nasa. No cuenta con formación universitaria ni profesional en el sentido convencional. Lo que tiene, en cambio, es una trayectoria construida desde adentro de su comunidad, primero como promotora de salud y luego como maestra y lideresa organizativa. A inicios de la década de 1990 fue promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca (AIC). Su liderazgo se consolidó tras la tragedia de 1994 en Tierradentro, donde un temblor de tierra y una posterior avalancha afectaron a su comunidad. La desatención del Estado ante esa catástrofe fue, según ella misma ha relatado, el motor que la empujó a la acción colectiva. En el año 2000 fue coordinadora del programa de salud en la AIC y en el Consejo Regional Indígena del Huila. Primera mujer representante legal del CRIC El salto a la primera línea del movimiento indígena llegó casi por accidente. En el congreso del Consejo Regional Indígena del Cauca celebrado en La María, Piendamó, en 2007, la persona del pueblo Páez que debía ocupar un cargo en la consejería no apareció. Las autoridades eligieron a Quilcué para reemplazarlo. No solo quedó como delegada de Tierra Adentro, sino que, en los 37 años de historia del CRIC hasta ese momento, se convirtió en la primera mujer en ser representante legal de la organización. Desde ahí escaló cargo por cargo: gobernadora de resguardo, presidenta del Consejo Regional Indígena del Huila, consejera mayor del CRIC. Su liderazgo la llevó a presentar ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las denuncias sobre la persecución y el exterminio de los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado colombiano. También fue delegada oficial ante la ONU y consejera de derechos humanos y paz de la Unesco. La minga de 2008 y el asesinato de su esposo El año 2008 marcó el punto más alto —y el más doloroso— de su trayectoria pública. Desde la consejería mayor del CRIC lideró la Minga Indígena, una movilización que reunió entre 40.000 y 60.000 indígenas en rechazo a las políticas del entonces presidente Álvaro Uribe. Mientras negociaba con Uribe el levantamiento de esa minga, que tenía bloqueadas las vías del Cauca, su esposo, el líder indígena Edwin Legarda, fue asesinado por miembros del Ejército en un hecho por el que posteriormente se reconoció responsabilidad estatal. Durante ese mismo período fue señalada por el DAS de tener vínculos con las extintas Farc, acusaciones que fueron desmentidas. De hecho ella ha sido crítica de la violencia de las disidencias y el narco en sus territorios ancestrales. El Congreso (2022-2026) Quilcué llegó a representar a los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la mesa de negociación de los Acuerdos de La Habana. Intentó llegar al Congreso en 2010 por la curul indígena, pero no alcanzó. Inició su camino como senadora el 20 de julio de 2022 tras ser elegida por la Circunscripción Especial Indígena con el aval del partido MAIS, con más de 45.000 votos. Junto con Martha Peralta, se convirtieron en las primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso. En el Senado integra la Comisión Primera, encargada de los asuntos constitucionales, y presidió la Comisión de Paz. Sus iniciativas legislativas han incluido proyectos para prevenir y sancionar la violencia y el acoso político contra las mujeres, reformas para el reconocimiento del pensamiento social y crítico como base de la educación para la paz, y la defensa de la justicia transicional y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En 2025, como presidenta de la Comisión de Paz, lideró una audiencia pública en Popayán desde donde propuso la creación de una Mesa Permanente por la Paz en el Cauca, exigiendo la activación inmediata de una Mesa Territorial de Garantías ante el crecimiento del conflicto.

Juan Daniel Oviedo: La sorpresa que Paloma no podía rechazar