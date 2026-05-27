¿Quién es quién entre los ‘vices’: quién suma más en votos y Gobierno?

En Colombia la figura del vicepresidente tiene una función constitucional precisa: reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Es decir, a la hora de elegir al primer mandatario es fundamental ver quién lo acompaña, darse cuenta si esa persona podría llevar las riendas del país. En estas elecciones, cada fórmula ha revelado la intención de los candidatos.
Abelardo de la Espriella busca con José Manuel Restrepo un perfil que le aporte en conocimiento y manejo del Estado. Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo muestra disposición al diálogo y apertura a un espectro ideológico más amplio. E Iván Cepeda con Aída Quilcué subraya su discurso de base popular.
Podemos ver detenidamente cada caso. Con Quilcué, Cepeda reafirma la identidad de izquierda y copia la estrategia de Gustavo Petro que hace cuatro años puso a la primera mujer afro como su fórmula, y ahora Cepeda pone a la primera mujer indígena. Según se ha dicho en varios medios, la decisión, que tomó por sorpresa a buena parte del Pacto Histórico, fue en solitario de Cepeda. La pregunta de muchos es: ¿es una decisión por narrativa o por verdadera inclusión?