¿División? Tras adhesión de sectores de la CUT a Roy, 900 líderes sindicales se unen a Cepeda

Iván Cepeda no va a dejarse quitar el apoyo de los sindicatos. Después de que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) anunciara un respaldo mayoritario a Roy Barreras, el candidato presidencial del Pacto Histórico gestionó el aterrizaje de más de 900 dirigentes sindicales a su campaña.
Según informó en un comunicado, los líderes vienen de más de 300 organizaciones con presencia en 30 departamentos del país del colectivo suscrito y autodenominado la “Comisión Nacional de Campaña de Trabajadores(as) y Sindicalistas”.