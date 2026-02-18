“Están nerviosos”: Roy Barreras responde a circular del Pacto que invita a no votar su consulta

El Pacto Histórico ha formalizado una directriz interna de cara a los comicios del 8 de marzo, generando una nueva fractura en los sectores aliados al gobierno.

A través de una circular dirigida a sus militantes, la coalición ordenó no votar en las consultas interpartidistas ni realizar propaganda sobre estas, enfocando toda su maquinaria en la estrategia de cara a las elecciones de 2026.

El documento emitido por el movimiento establece que todas las organizaciones fundadoras y procesos territoriales deben articularse política y organizativamente bajo una línea única. En este sentido, la coalición determinó que se utilizará exclusivamente la imagen de su candidato único, Iván Cepeda, para cualquier tipo de publicidad oficial.

La circular incluye una advertencia explícita sobre las posibles sanciones para quienes no acaten la orden. Según el documento, aquellos que utilicen el nombre del Pacto Histórico en otras campañas o actúen por fuera de la línea colectiva quedarán sujetos a la aplicación de normas estatutarias, la ley de bancadas y las decisiones de los órganos de dirección.