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Video | Con este gol ante Olimpia de Paraguay, Carlos Cuesta busca meterse en la lista de 26 de Lorenzo para el Mundial

El futbolista antioqueño, de 27 años, suma dos goles en los 14 encuentros que ha disputado este año con el Vasco.

  • El futbolista chocoano Carlos Cuesta celebra su gol contra Olimpia de Paraguay en la Copa Sudamericana. Foto: tomada del x de @VascodaGama
    El futbolista chocoano Carlos Cuesta celebra su gol contra Olimpia de Paraguay en la Copa Sudamericana. Foto: tomada del x de @VascodaGama
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Es uno de los futbolistas que está incluido en la prelista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Se dice que es uno de los futbolistas que pone a dudar a Néstor Lorenzo, de los que han llevado a que aún no haya dado la lista definitiva como lo han hecho otras selecciones nacionales. No por su nivel, sino debido a que juega en una posición que, en los últimos encuentros, ha sido el Talón de Aquiles del equipo nacional: la defensa.

El chocoano Carlos Cuesta, de 27 años, es uno de los futbolistas que pelea cupo, junto a Yerry Mina, Juan David Cabal y Willer Ditta, por ser uno de los centrales que elija Lorenzo para la Copa del Mundo de Norteamérica, que empieza el 11 de junio en Ciudad de México. El futbolista, que hace parte del registro del Vasco da Gama brasileño, espera lograr entrar en la lista definitiva.

No se sabe si alcanzará o no a llegar a Medellín para la reunión “informal” que planteó el cuerpo técnico para esta semana en la sede de Atlético Nacional en Guarne, porque ha tenido competencia internacional con el equipo brasileño para el que juega. Sin embargo, el seleccionador nacional manifestó el jueves pasado, en la rueda de prensa donde anunció los 55 elegidos para pelear por un cupo al Mundial, que su intención era espera a los futbolistas que tenían competencia en Libertadores y Sudamericana.

¿Cómo fue el gol de Carlos Cuesta?

Cuesta es uno de ellos. Este miércoles, el defensor de 27 años y cuyo pase está valorado en 7 millones de Euros, fue titular en la derrota 3-1 de su equipo contra Olimpia de Paraguay, en duelo válido por la quinta fecha de los grupos de la Copa Sudamericana. El colombiano disputó todo el encuentro y fue capitán de su elenco.

Además, resultó ser un hombre importante. A pesar de la caída de su club, el criollo fue quien anotó el tanto de su club. Cuesta marcó, de cabeza, el único tanto del equipo brasileño cuando iban 3 minutos de reposición en la primera parte. Con ese tanto llegó a dos celebraciones en lo que va de este año con el equipo brasileño, al que llegó desde el fútbol de Turquía.

Hasta el momento, Carlos ha disputado 14 juegos. En ellos, además de los goles, ha dado un par de asistencias. Eso, junto al buen nivel que ha mostrado cuando debe defender en su club son los pergaminos con lo que pretende convencer a Lorenzo para que lo lleve a su primer Mundial.

Cuesta ya sabe lo que es jugar un torneo “largo” con la Selección. Estuvo entre los elegidos por Lorenzo para la Copa América del 2024, en la que el elenco colombiano fue subcampeón después de perder la final con Argentina. El chocoano, que se formó en Atlético Nacional, fue titular en ese encuentro junto a Dávinson Sánchez, quien para muchos tiene cupo fijo en Norteamérica 2026.

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