Video | Con este gol ante Olimpia de Paraguay, Carlos Cuesta busca meterse en la lista de 26 de Lorenzo para el Mundial

Es uno de los futbolistas que está incluido en la prelista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Se dice que es uno de los futbolistas que pone a dudar a Néstor Lorenzo, de los que han llevado a que aún no haya dado la lista definitiva como lo han hecho otras selecciones nacionales. No por su nivel, sino debido a que juega en una posición que, en los últimos encuentros, ha sido el Talón de Aquiles del equipo nacional: la defensa.
El chocoano Carlos Cuesta, de 27 años, es uno de los futbolistas que pelea cupo, junto a Yerry Mina, Juan David Cabal y Willer Ditta, por ser uno de los centrales que elija Lorenzo para la Copa del Mundo de Norteamérica, que empieza el 11 de junio en Ciudad de México. El futbolista, que hace parte del registro del Vasco da Gama brasileño, espera lograr entrar en la lista definitiva.