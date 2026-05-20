Frank ‘el flaco’ se burla de sus defectos y sus dolores en su nueva obra Extraordinariamente imperfecto

Frank Martínez, más conocido como el Flaco, estrenó Extraordinariamente imperfecto, su obra número 14, con dos shows completamente agotados en el Teatro de la Universidad de Medellín. En dos días, más de tres mil personas fueron a verlo burlarse de sus propios defectos y de historias que alguna vez fueron dolorosas.
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La idea que dio origen a la obra salió de una conversación con un amigo, que le preguntó si en el colegio le hacían bullying por el diastema –la separación de los dientes–, y Frank recordó que, aunque sus compañeros sí se burlaban, él no se sentía mal, pues creía que eso, más que un defecto, era un rasgo que lo hacía único. La obra se construye bajo esa intención de abrazar todo lo que ha sido, lo bueno, pero sobre todo lo malo.
En más de una hora y media de show, ‘el flaco’ pasa por todo: los dientes, la pobreza, el primer viaje a la luna, la lista Epstein, sus mascotas, su pareja, va y viene, conecta una historia con otra aunque parezca que no tienen nada que ver, improvisa y hace reír con facilidad. A propósito del estreno, que tendrá dos fechas más este viernes 22 y sábado 23 de mayo, EL COLOMBIANO habló con Frank.