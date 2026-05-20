Polémica en Túnez: padre castigó a su hijo y no dejó que lo convocaran en la selección para jugar el Mundial 2026

La Selección de Túnez se encuentra en medio de un escándalo público tras la inesperada ausencia del joven jugador y promesa de su país, Louey Ben Farhat, en la lista definitiva de los 26 seleccionados para disputar el Mundial de Norteamérica 2026. Le puede interesar: Un clima perfecto, algunos rituales y la llegada de un “hijo a casa”: así va la reunión de la Selección Colombia en Guarne El delantero de 19 años, perfilado como una de las grandes figuras del equipo y de todo ese país en la actualidad, quedó fuera de la convocatoria por una drástica e insólita decisión familiar. Un aparente “castigo”, el cual podría costarle mucho más que el futuro al joven jugador.

Louey Ben Farhat en medio de unos partidos con el Karlsruher SC, club de la 2.ª Bundesliga de Alemania. FOTO: Tomada de redes sociales @louey.19 y @karlsruhersc

Y es que la noticia de la ausencia del joven jugador que actualmente es protagonista en el Karlsruher SC, club de la 2.ª Bundesliga de Alemania, le ha dado la vuelta al mundo en poco tiempo debido a que para muchos suena “irónico” e “increíble” que esto suceda.

La llamada que desató la crisis: una ausencia ante la insistencia

El seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, sorprendió a todos al no pronunciar el nombre del atacante entre los 26 elegidos. Ante la inevitable pregunta de los medios en rueda de prensa, el entrenador reveló el verdadero motivo de la baja del futbolista del Karlsruher.

El director técnico de la Selección de Túnez, Sabri Lamouchi. FOTO: Túnez

“Recibí una llamada del padre esta mañana y me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Poco después llamé a Louey y no contestó. Volví a llamar al padre, pero tampoco contestó. Es una falta de respeto”, expresó recientemente el técnico de Túnez. De esta manera, y sin poder contar con la presencia de la joven figura, el estratega francés de 54 años dio a conocer hace poco la lista de los 26 jugadores que estarán en Norteamérica, por medio de una publicación en redes sociales.

Temor financiero y sospechas de un cambio de selección

Las razones detrás de este castigo y negativa han generado diversas versiones. Desde el entorno del jugador se comunicó que el miedo de Ben Farhat y su familia es a un posible mal desempeño en el Mundial que acabe reduciendo su valor y eso le cierre puertas a equipos grandes. Sin embargo, los aficionados tunecinos manejan una hipótesis distinta. Al haber nacido en Alemania, el sentir general es que el delantero podría estar esperando a una futura llamada de la Mannschaft para torneos futuros.

El presunto interés del Bayern de Múnich como detonante