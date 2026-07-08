¿Se acabó el ciclo? El futuro de Lorenzo entra en su momento decisivo: ¿debe seguir o no?

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial abrió, como suele ocurrir después de cada gran torneo, el debate sobre la continuidad del cuerpo técnico. Apenas terminó el compromiso, las preguntas dejaron de enfocarse exclusivamente en la derrota y comenzaron a girar alrededor de un solo nombre: Néstor Lorenzo.
El entrenador argentino llegó en 2022 para liderar un proyecto de reconstrucción después de la ausencia de Colombia en el Mundial de Catar. Cuatro años después, el balance presenta luces y sombras. Por un lado, devolvió a la Selección al escenario mundialista, alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2024 y consolidó un grupo competitivo. Por otro, el objetivo máximo —trascender en la Copa del Mundo— quedó inconcluso con una eliminación que dejó un ambiente de incertidumbre.
Las primeras señales llegaron desde el propio vestuario. En la zona mixta, Jéfferson Lerma reconoció que ni siquiera los jugadores tienen claridad sobre el futuro inmediato del entrenador. “No sabemos qué pasará mañana con el entrenador”, afirmó el mediocampista.
Jhon Arias, aunque evitó mencionar directamente a Lorenzo, dejó una frase que alimentó aún más las especulaciones.
“Ya es tiempo de un cambio para que no nos vuelva a pasar esto”.
Las palabras de ambos reflejan que la derrota no solo significó el final del camino en el Mundial, sino también el cierre de un ciclo que ahora deberá ser evaluado por todas las partes.