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Candelaria Women Fest: El primer festival de mujeres que transforma el centro de Medellín

Este viernes 10 de julio, el Pasaje Cervantes se convierte en el escenario del primer Candelaria Women Fest, un festival para visibilizar el liderazgo, los emprendimientos y los derechos de las mujeres que transforman ese territorio.

  • En el festival, participarán 20 emprendimientos de mujeres desde gastronomía hasta productos decorativos. Foto: cortesía.
    En el festival, participarán 20 emprendimientos de mujeres desde gastronomía hasta productos decorativos. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Este viernes 10 de julio, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., el Pasaje Cervantes en el centro de Medellín será el escenario del primer Candelaria Women Fest, un festival organizado por la Alcaldía de Medellín junto a la Mesa Intersectorial Villa de La Candelaria de la Comuna 10, para reconocer el liderazgo y los derechos de las mujeres del sector.

La elección del lugar no es casual. La comuna Candelaria es una de las que más registros de violencia basada en género concentra en la ciudad: en lo que va de 2026, el Sistema de Información para la Convivencia reporta 220 denuncias de violencia intrafamiliar presentadas por mujeres, frente a 132 hechas por hombres.

Por otro lado, en delitos sexuales, se lleva el primer lugar, con 202 casos registrados en lo que va del año, un aumento del 181 %. Es la única comuna de Medellín con una cifra de tres dígitos en este delito.

Entérese: Aumentan un 43% el presupuesto para prevenir violencias contra las mujeres en Antioquia

Además, es la comuna con más homicidios de la ciudad, con 31 en lo que va del año, muy por encima de la segunda en el top, Aranjuez, que registra 14. En este sentido, el festival busca poner esos números en contexto y dar protagonismo a quienes trabajan por transformarlos.

Este festival reconoce que las mujeres han sido protagonistas de la transformación de La Candelaria desde su liderazgo en emprendimiento y procesos comunitarios que aportan al desarrollo de nuestro territorio”, afirmó Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos de la Alcaldía.

La programación incluye una feria con 20 emprendimientos de mujeres de dulcería artesanal, belleza y bienestar, vestuario, accesorios con identidad afro, gastronomía tradicional y ancestral, productos artesanales y decorativos.

También habrá espacios de reconocimiento a liderazgos femeninos, el conversatorio “Mujeres que transforman territorios” sobre participación y construcción comunitaria, y una jornada integral de salud con orientación y acciones de promoción y prevención. Sumado a esto, se socializará la ruta de atención y prevención de violencias contra las mujeres.

”Los esperamos de manera muy especial para que puedan interactuar y darnos un aporte significativo para seguir avanzando”, invitó Zuny Mosquera Godoy, integrante de la Mesa Intersectorial Villa de la Candelaria.

En Medellín existe una red permanente de atención frente a las violencias basadas en género. En lo corrido de 2026, se han brindado 5.236 atenciones a través de mecanismos especializados de protección y acompañamiento integral.

Para denunciar un caso de violencia contra las mujeres, la línea 123 Mujer funciona las 24 horas. Para comunicarse, se debe llamar al 123 y solicitar que se direccione a la Agencia Mujer.

Lea más: Casi 24.000 mujeres de Medellín fueron acompañadas por el Distrito tras sufrir violencia de género entre 2024 y 2025

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la fecha, horario y lugar exacto del Candelaria Women Fest en Medellín?
El festival se llevará a cabo este viernes 10 de julio de 2026, desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. El evento tendrá lugar en el Pasaje Cervantes, ubicado en la comuna 10 (La Candelaria), en el centro de la ciudad.
¿Cuál es el panorama de violencia de género y delitos sexuales en la comuna La Candelaria en 2026?
La comuna 10 es una de las zonas con más registros de violencia de género en Medellín; en lo que va de 2026, el Sistema de Información para la Convivencia reporta 220 denuncias de violencia intrafamiliar presentadas por mujeres, frente a 132 realizadas por hombres. Por otro lado, en delitos sexuales, se lleva el primer lugar de la ciudad con 202 casos registrados en lo que va del año, lo que representa un aumento del 181 % y la convierte en la única comuna de Medellín con una cifra de tres dígitos en este delito.
¿Dónde se puede recibir atención o denunciar violencia de género en Medellín?
Para denunciar un caso, la línea 123 Mujer funciona las 24 horas del día; se debe llamar al 123 y solicitar el direccionamiento a la Agencia Mujer. Asimismo, durante el festival se socializará la ruta de atención y prevención de violencias, un mecanismo especializado de la Alcaldía de Medellín que en lo corrido de 2026 ya ha brindado 5.236 atenciones y acompañamiento integral.
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