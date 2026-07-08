Candelaria Women Fest: El primer festival de mujeres que transforma el centro de Medellín

Este viernes 10 de julio, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., el Pasaje Cervantes en el centro de Medellín será el escenario del primer Candelaria Women Fest, un festival organizado por la Alcaldía de Medellín junto a la Mesa Intersectorial Villa de La Candelaria de la Comuna 10, para reconocer el liderazgo y los derechos de las mujeres del sector.

La elección del lugar no es casual. La comuna Candelaria es una de las que más registros de violencia basada en género concentra en la ciudad: en lo que va de 2026, el Sistema de Información para la Convivencia reporta 220 denuncias de violencia intrafamiliar presentadas por mujeres, frente a 132 hechas por hombres.

Por otro lado, en delitos sexuales, se lleva el primer lugar, con 202 casos registrados en lo que va del año, un aumento del 181 %. Es la única comuna de Medellín con una cifra de tres dígitos en este delito.

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Además, es la comuna con más homicidios de la ciudad, con 31 en lo que va del año, muy por encima de la segunda en el top, Aranjuez, que registra 14. En este sentido, el festival busca poner esos números en contexto y dar protagonismo a quienes trabajan por transformarlos.

”Este festival reconoce que las mujeres han sido protagonistas de la transformación de La Candelaria desde su liderazgo en emprendimiento y procesos comunitarios que aportan al desarrollo de nuestro territorio”, afirmó Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos de la Alcaldía.

La programación incluye una feria con 20 emprendimientos de mujeres de dulcería artesanal, belleza y bienestar, vestuario, accesorios con identidad afro, gastronomía tradicional y ancestral, productos artesanales y decorativos.