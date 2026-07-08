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La polémica propuesta con la que el nuevo MinJusticia pretende agilizar procesos penales, ¿cambiará las reglas?

El jurista también se refirió a la modernización carcelaria y a la construcción de megacárceles, una de las promesas más polémicas del plan de gobierno de De la Espriella.

  • Iván Cancino es el ministro designado de esta cartera. Foto: Colprensa
    Iván Cancino es el ministro designado de esta cartera. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 6 horas
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Recién designado como ministro de Justicia por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Iván Cancino respaldó una propuesta que busca agilizar los procesos penales mediante la eliminación de la audiencia de imputación.

En una entrevista reciente, el abogado aseguró que ve con buenos ojos esta iniciativa, al considerar que podría contribuir a reducir los tiempos de los procesos y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el designado ministro de Justicia, según explicó, este trámite pierde vigencia cuando el juez de control de garantías carece de la facultad para evaluar sustancialmente los argumentos de la Fiscalía.

“Si el juez de control de garantías no puede hacer un control material siempre y profundo a la imputación que hace la Fiscalía, pues es una audiencia que realmente no tendría mucho sentido y que podría ahorrar mucho tiempo”, afirmó Cancino.

Es por ello que el futuro jefe de la cartera de Justicia detalló que, en los casos donde no se requiera medida de aseguramiento, informar sobre un proceso penal debería ser un procedimiento ágil. Por el contrario, cuando se solicite una medida privativa o no privativa de la libertad, esa misma diligencia podría asumirla la notificación formal de los cargos.

“Es uno de los puntos en los que creemos que podemos ahorrar muchísimo esfuerzo”, sostuvo el jurista.

Finalmente, Cancino aclaró que la iniciativa se socializará con la fiscal general, el presidente de la República, magistrados de las distintas salas altas, la Fiscalía y los jueces de control de garantías, cuyas observaciones escuchará para consolidar una justicia “mucho más efectiva y tranquila”.

Otro de los principales cuestionamientos a los cuales respondió Cancino es sobre una de las propuestas que más han generado polémica en el plan de gobierno de Abelardo: la construcción de 10 megacárceles.

¿Qué dijo sobre esto?

Y es que sobre la situación del sistema penitenciario, Cancino aseguró que una de sus prioridades será la modernización de la infraestructura carcelaria del país.

“Las cárceles colombianas tienen un sistema de construcción ya muy vetusto. Se han hecho análisis y estudios en los que hay que mejorar y acondicionar mucho mejor las condiciones de las cárceles”, afirmó.

Y señaló que la modernización serviría “para bajar un poco los niveles de corrupción, que la vinculación entre el guardia y la persona privada de la libertad no sea tanta. Eso incluye automatización, cámaras y digitalización de las medidas de prevención y seguridad dentro de las cárceles”, explicó.

Según indicó, actualmente existen varios proyectos de infraestructura penitenciaria que presentan avances significativos y que deberán ser revisados por el nuevo gobierno.

“Las nuevas ya tienen el cumplimiento. Colombia tiene tres en un avance superior al 60 %: una en La Guajira, otra en Pereira y otra, si no estoy mal, en el Magdalena Medio”, sostuvo.

Pero que uno de los retos será garantizar el personal suficiente para la custodia de los centros penitenciarios y avanzar en la construcción de nuevos establecimientos. “Hay que construir lo que se llama megacárceles, que no son otra cosa que ERON (Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional), algunos de máxima seguridad y otros de media y máxima seguridad”, afirmó.

Además, destacó que buscará fortalecer los programas de resocialización y reinserción para que los establecimientos penitenciarios tengan un papel más activo en la formación y productividad de las personas privadas de la libertad.

“Un tema que va a ser prioritario para mí es el programa de resocialización y reinserción. Ya hay algunos establecimientos que lo tienen y es que sean productivos. En Antioquia hay algunos que ya producen uniformes, confeccionan ropa y desarrollan otras actividades”, concluyó.

Lea también: Seis mujeres llegarían al gabinete de De la Espriella para cumplir la Ley de Cuotas, ¿quiénes serían?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué propone Iván Cancino sobre la audiencia de imputación en Colombia?
El ministro de Justicia designado, Iván Cancino, propone eliminar la audiencia de imputación de cargos en procesos penales sin medida de aseguramiento. La medida busca descongestionar el sistema judicial agilizando trámites cuando el juez de garantías no realiza un control material a la Fiscalía.
¿Por qué el nuevo gobierno busca eliminar la audiencia de imputación de cargos?
Se busca eliminar este trámite porque, según la propuesta, pierde efectividad cuando el juez de garantías no evalúa sustancialmente los argumentos de la Fiscalía. Notificar formalmente los cargos ahorraría tiempo procesal y reduciría esfuerzos en casos donde no se solicita prisión preventiva.
¿Cómo afectará a un proceso penal la eliminación de la audiencia de imputación?
De aprobarse, las investigaciones sin medida privativa de la libertad se notificarán de forma directa y rápida. Cuando la Fiscalía solicite cárcel o restricción de libertad, la solicitud formal de la medida asumirá directamente la notificación de los cargos.
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