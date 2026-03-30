James fue el gran sacrificado de los amistosos de Colombia: más nombre que presente. ¿Debe ser titular en el Mundial?

La gira amistosa de la Selección Colombia dejó varias conclusiones, pero una de las más evidentes fue el difícil momento de James Rodríguez. El volante, histórico referente del combinado nacional, terminó siendo el gran sacrificado en los duelos ante Croacia y Francia, donde quedó en evidencia que aún está lejos de su mejor versión.
Si bien es cierto que James necesita minutos para recuperar ritmo competitivo, estos partidos no parecían el escenario adecuado. Frente a rivales de alta exigencia, su rendimiento estuvo muy por debajo de lo habitual, mostrando falta de intensidad, precisión y continuidad en el juego. Más que ayudarle a retomar confianza, estos encuentros terminaron exponiendo su actualidad futbolística.