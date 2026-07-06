Ella es Isabel Haugseng Johansen, la novia del goleador de Noruega Erling Haaland: ¿es colombiana?

Mientras la selección de Noruega celebra su histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Brasil, el foco mediático no solo se ha posado sobre los goles de Erling Haaland, sino también sobre la mujer que lo acompaña desde las gradas: Isabel Haugseng Johansen.

La joven de 22 años es considerada como una figura clave en la estabilidad emocional del “Androide”, manteniendo un perfil de extrema discreción que contrasta con la fama global de su pareja.

Originaria de Bryne, la misma localidad costera de Noruega donde creció el delantero, Isabel comparte con Haaland un pasado profundamente ligado al deporte. Antes de ser conocida por su relación sentimental, fue una prometedora futbolista en las categorías inferiores del Bryne FK, el mismo club donde el “Androide” inició su carrera.

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Medios locales la describen como una atacante que destacaba por su velocidad y capacidad de desequilibrio. Inclusive, llegó a registrar 23 goles en 36 partidos antes de alejarse del alto rendimiento durante la pandemia.

La historia de amor entre Isabel y Erling tiene cimientos sólidos que se remontan a su infancia en Bryne, donde compartieron aulas escolares y entrenamientos. Sin embargo, la chispa sentimental no surgió hasta años después. Fue en 2021, mientras Haaland ya brillaba en el Borussia Dortmund, cuando la relación se formalizó.