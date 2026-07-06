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Ella es Isabel Haugseng Johansen, la novia del goleador de Noruega Erling Haaland: ¿es colombiana?

La mujer también fue futbolista y es considerada una figura en la estabilidad emocional del atacante. Así es la historia de amor entre los dos.

  • Isabel Haugseng Johansen acompaña a Erling Haaland en cada partido del Mundial 2026. Foto: Tomada de Instagram @isabellaa
    Isabel Haugseng Johansen acompaña a Erling Haaland en cada partido del Mundial 2026. Foto: Tomada de Instagram @isabellaa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Mientras la selección de Noruega celebra su histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer a Brasil, el foco mediático no solo se ha posado sobre los goles de Erling Haaland, sino también sobre la mujer que lo acompaña desde las gradas: Isabel Haugseng Johansen.

La joven de 22 años es considerada como una figura clave en la estabilidad emocional del “Androide”, manteniendo un perfil de extrema discreción que contrasta con la fama global de su pareja.

Originaria de Bryne, la misma localidad costera de Noruega donde creció el delantero, Isabel comparte con Haaland un pasado profundamente ligado al deporte. Antes de ser conocida por su relación sentimental, fue una prometedora futbolista en las categorías inferiores del Bryne FK, el mismo club donde el “Androide” inició su carrera.

Lea también: ¡Un androide suelto en Norteamérica! De la mano de Haaland, Noruega eliminó a Brasil; vea aquí los goles

Medios locales la describen como una atacante que destacaba por su velocidad y capacidad de desequilibrio. Inclusive, llegó a registrar 23 goles en 36 partidos antes de alejarse del alto rendimiento durante la pandemia.

La historia de amor entre Isabel y Erling tiene cimientos sólidos que se remontan a su infancia en Bryne, donde compartieron aulas escolares y entrenamientos. Sin embargo, la chispa sentimental no surgió hasta años después. Fue en 2021, mientras Haaland ya brillaba en el Borussia Dortmund, cuando la relación se formalizó.

Isabel Haugseng Johansen y su novio Erling Haaland disfrafzados. Foto: Tomada de Instagram @isabellaa
Isabel Haugseng Johansen y su novio Erling Haaland disfrafzados. Foto: Tomada de Instagram @isabellaa

Sobre quién tuvo la iniciativa, el atacante del Manchester City ha confesado con humor que fue Isabel quien tomó la iniciativa. “Ella me envió un mensaje. Fue ella quien se interesó por mí”, reveló el delantero en una entrevista, destacando que, aunque se conocían de niños, él no la recordaba con tanta claridad como ella a él.

Lejos de los lujos y las fiestas, la pareja disfruta de una rutina sencilla en su hogar en Inglaterra. Sus planes favoritos, según medios noruegos, incluyen cocinar juntos (siendo Haaland el encargado de muchas cenas) y pasar horas jugando al Minecraft, construyendo casas virtuales para desconectarse de la presión del fútbol.

En diciembre de 2024, su vínculo se fortaleció con el nacimiento de su primer hijo, Odín, cuya identidad y privacidad han protegido celosamente.

Isabel Haugseng Johansen y Erling Haaland disfruta de rutinas sencillas en Inglaterra. Foto: Tomada de Instagram @isabellaa
Isabel Haugseng Johansen y Erling Haaland disfruta de rutinas sencillas en Inglaterra. Foto: Tomada de Instagram @isabellaa

En los últimos meses, las redes sociales y algunos portales de entretenimiento se inundaron con la versión de que Isabel Haugseng Johansen tendría ascendencia colombiana, sin embargo, Isabel nació y creció íntegramente en Noruega y no existe documentación verificable ni algún pronunciamiento de ella que respalde raíces en el país sudamericano.

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Siga leyendo: Desde la realeza hasta las calles de Noruega: así se festejó el paso de los vikingos a cuartos de final

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?
Isabel Haugseng Johansen es una exfutbolista noruega que jugó en las categorías juveniles del Bryne FK. Mantiene una relación con Erling Haaland desde 2021 y suele mantener un perfil alejado de los medios.
¿Cómo se conocieron Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen?
Ambos crecieron en Bryne, Noruega, donde coincidieron en el colegio y en el club Bryne FK. Aunque se conocían desde niños, iniciaron su relación sentimental cuando Haaland jugaba en el Borussia Dortmund.
¿Isabel Haugseng Johansen también fue futbolista?
Sí. Antes de retirarse del fútbol competitivo durante la pandemia, jugó en las categorías inferiores del Bryne FK, donde se destacó como atacante por su velocidad y capacidad goleadora.
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