Jhon Jáder Durán entrenó con Envigado FC esta semana, ¿se quedará fuera del Mundial?

Se despejó una de las incógnitas más grandes en torno a la Selección Colombia por los últimos días: Jhon Jáder Durán no se unió a los entrenamientos que realizó, desde el lunes de esta semana, el equipo nacional en la sede de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia.
El delantero antioqueño, de 22 años, llegó al país desde finales de la semana previa al inicio de la convocatoria. Lo hizo después de pedir un “permiso” en el Zenit de Rusia, donde jugaba desde los primeros meses de este año, antes de terminar, de manera anticipada, el contrato que tenía con ese club hasta final de temporada.