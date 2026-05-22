Jhon Jáder Durán entrenó con Envigado FC esta semana, ¿se quedará fuera del Mundial?

Se despejó una de las incógnitas más grandes en torno a la Selección Colombia por los últimos días: Jhon Jáder Durán no se unió a los entrenamientos que realizó, desde el lunes de esta semana, el equipo nacional en la sede de Atlético Nacional en Guarne, Antioquia. El delantero antioqueño, de 22 años, llegó al país desde finales de la semana previa al inicio de la convocatoria. Lo hizo después de pedir un “permiso” en el Zenit de Rusia, donde jugaba desde los primeros meses de este año, antes de terminar, de manera anticipada, el contrato que tenía con ese club hasta final de temporada.

De hecho, el fin de semana pasado estuvo en el Podelideportivo Sur de Envigado apoyando al cuadro naranja, en el que se formó como futbolista y debutó como profesional en 2019, viendo el partido contra el Deportes Quindío. En ese encuentro “La Cantera de Héroes” pasó a la final del torneo de segunda división del balompié criollo. Se esperaba que, después de eso, el futbolista fuera al Oriente Antioqueño para formar parte de los entrenamientos “informales” que se realizaron durante la semana. Sin embargo, el jugador nunca llegó. Por el contrario, protagonizó varias polémicas durante ese tiempo: una de ellas por la publicación en redes sociales de un video en el que se veía bailando que, a día de hoy, no se sabe si fue grabado recientemente o en tiempo previo.

¿Jhon Durán no será tenido en cuenta en el Mundial 2026?

El objetivo del “campamento” dirigido por Néstor Lorenzo era empezar a definir la lista de jugadores que representarán al país en el Mundial. Por eso, parecía importante que la mayor cantidad de convocados posible asistieran a las prácticas. Sin embargo, todo apunta a que Durán no será tenido en cuenta por el seleccionado nacional para disputar el torneo que empieza el 11 de junio. Este viernes 22 de mayo, el Envigado FC publicó en sus redes sociales unas fotos en las que se ve a Jhon Jáder Durán entrenando con el equipo profesional del cuadro naranja, que se prepara para jugar, el próximo lunes, el partido de ida de la final de la B contra Real Cartagena, en el estadio Jaime Morón de la capital de Bolívar.

Durán se veía contento. Estuvo en la práctica con varios jugadores que fueron compañeros suyos desde que era un niño y llegó, desde Zaragoza, Antioquia, hasta el sur del Valle de Aburrá para buscar su sueño de ser profesional. El joven futbolista, cuyo pase pertenece a el Al-Nassr de Arabia Saudita, también aseguró en un video compartido en las redes del equipo que el próximo viernes, durante el partido de vuelta de la final del Torneo, estaría acompañando en el Poli a Envigado.

Para ese día (29 de mayo), el seleccionado colombiano llevará una semana de concentración “oficial” en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Para entonces, Néstor Lorenzo debería tener clara la lista de 26 futbolistas que irán al Mundial porque, el lunes primero de junio, disputarán el partido de despedida contra Costa Rica en el estadio El Campín.