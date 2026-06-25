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Video | Alemania sorprende a Ecuador con uno de los goles más rápidos del Mundial 2026

Leroy Sané, de Alemania, abrió el marcador en la tercera fecha del Grupo E.

  • El jugador Leroy Sané de Alemania marcó el segundo gol más rápido del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO GETTY
    El jugador Leroy Sané de Alemania marcó el segundo gol más rápido del Mundial de Norteamérica 2026. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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En el duelo entre Alemania y Ecuador, por la tercera fecha del Grupo E del Mundial de Norteamérica, el delantero Leroy Sané marcó el gol para abrir el marcador y se convierte en el segundo tanto más rápido del Mundial 2026.

El alemán marcó al minuto y 50 segundos (110 segundos), en el duelo entre Alemania y Ecuador, y aunque los sudamericanos reclamaron a la central Tori Penso, por falta previa, el VAR no la llamó para anular la acción y por ello, el gol fue convalidado.

Por ahora, el gol más rápido del Mundial 2026 lo sigue teniendo el volante paraguayo Matías Galarza Fonda, quien a los 64 segundos (1 minuto y 4 segundos) del partido contra Turquía.

Ecuador logró sobreponerse a ese momento difícil y marcó el empate parcial, a los nueve minutos, a través de Nilson Angulo.

Los sudamericanos necesitan ganar para lograr la clasificación a la siguiente fase del Mundial, ya que por ahora son terceros en el Grupo E, pero con solo dos puntos y no les alcanza para ser uno de los mejores terceros que avanzaría.

El partido sigue en desarrollo; se juega el primer tiempo.

Estas son las nóminas

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