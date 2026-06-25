Video | Alemania sorprende a Ecuador con uno de los goles más rápidos del Mundial 2026

En el duelo entre Alemania y Ecuador, por la tercera fecha del Grupo E del Mundial de Norteamérica, el delantero Leroy Sané marcó el gol para abrir el marcador y se convierte en el segundo tanto más rápido del Mundial 2026.

El alemán marcó al minuto y 50 segundos (110 segundos), en el duelo entre Alemania y Ecuador, y aunque los sudamericanos reclamaron a la central Tori Penso, por falta previa, el VAR no la llamó para anular la acción y por ello, el gol fue convalidado.

Por ahora, el gol más rápido del Mundial 2026 lo sigue teniendo el volante paraguayo Matías Galarza Fonda, quien a los 64 segundos (1 minuto y 4 segundos) del partido contra Turquía.