Los que merecían estar y no fueron llamados por Lorenzo para enfrentar a Croacia y Francia

La más reciente convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia no estuvo exenta de debate. Más allá de los nombres elegidos por Néstor Lorenzo, varios jugadores que atraviesan un gran momento quedaron por fuera, generando cuestionamientos entre aficionados y analistas.

Uno de los casos más llamativos es el de Kevin Viveros, quien vive un destacado presente goleador en Athletico Paranaense. Su rendimiento ofensivo lo posicionaba como una opción interesante para reforzar el ataque del combinado nacional, pero finalmente no fue tenido en cuenta.

En Brasil también brillan otros nombres que quedaron fuera. José Enamorado ha generado sensación en Gremio gracias a su desequilibrio y regularidad, mientras que Miguel Monsalve, en el mismo club, continúa consolidándose como una alternativa creativa en el mediocampo.