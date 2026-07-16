¿Si Messi gana otro Mundial, se acabará el debate sobre el mejor de la historia?

El debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos probablemente nunca tendrá una respuesta unánime. Cada época ha tenido reglas distintas, estilos diferentes y contextos imposibles de comparar. Sin embargo, si Lionel Messi levanta una segunda Copa del Mundo con Argentina, la discusión cambiará de dimensión.
No necesariamente porque un título defina una carrera, sino porque terminaría de completar un currículo que ya parece irrepetible.
Hasta hace algunos años, el principal argumento de quienes cuestionaban a Messi era la ausencia de un título mundial. Esa discusión terminó en Catar 2022, cuando condujo a Argentina al título y obtuvo el Balón de Oro del torneo. Desde entonces, el rosarino dejó de perseguir la única conquista que le faltaba y pasó a competir contra la historia.