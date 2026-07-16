Personería advirtió por riesgos en “reinados infantiles” en Medellín

La Personería Distrital de Medellín manifestó su preocupación por la persistencia de convocatorias dirigidas a menores de edad en Medellín para que participen en certámenes de belleza, pues para la entidad, este tipo de escenarios podrían vulnerar sus derechos fundamentales y favorecer procesos de hipersexualización temprana.
La alerta emitida por la Personería surgió tras la circulación en redes de una convocatoria realizada por una polémica “corporación de belleza” utilizando incluso imágenes y símbolos institucionales sin autorización del gobierno departamental.