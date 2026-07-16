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¡Pilas! Aerocivil confirma cierres en el espacio aéreo en Bogotá por celebración del 20 de julio

La autoridad aérea informó los horarios de los cierres y las restricciones que esta medida implica por la celebración del Día de Independencia. Conozca todos los detalles.

  • 14 de Dic 2012 Bogotá Los recurrentes retrasos en la salida y llegada de vuelos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá están lejos de tener una solución rápida y sencilla y menos en esta epoca del año donde hay mas personas para viajar. ( Fotos Colprensa-Raúl Palacios)
    14 de Dic 2012 Bogotá Los recurrentes retrasos en la salida y llegada de vuelos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá están lejos de tener una solución rápida y sencilla y menos en esta epoca del año donde hay mas personas para viajar. ( Fotos Colprensa-Raúl Palacios)
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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La Aeronáutica Civil anunció que este fin de semana el espacio aéreo de Bogotá estará cerrado temporalmente en dos ocasiones para la realización de la revista aérea que hace parte de la conmemoración del Día de la Independencia.

De acuerdo con la entidad aérea, los cierres se han programado de manera coordinada con los operadores aéreos. Estos se darán los días sábado, 18 de julio, desde las 10:00 a. m. hasta las 11:00 a. m.; y el lunes, 20 de julio, desde las 10:00 a. m. hasta la 1:15 p. m.

En esos horarios, está prohibido el sobrevuelo de cualquier tipo de aeronaves no tripuladas o drones, confirmó la Aerocivil. Asimismo, aunque el cierre fue coordinado con los operadores, se les recomienda a los pasajeros que tengan vuelos previstos para esas fechas tener un contacto directo con las aerolíneas para prever posibles modificaciones en los itinerarios.

Lea también: ¿Por qué la independencia de Colombia se celebra el 20 de julio?

Por esta situación, la Aeronáutica también le hizo un llamado a las aerolíneas a mantener informados a los usuarios de forma oportuna y ofrecer alternativas que minimicen los efectos en el servicio del transporte aéreo.

Así será el desfile del 20 de julio en Bogotá

Este lunes, 20 de julio, la celebración del Día de la Independencia en la capital colombiana contará con el tradicional desfile militar y policial cuyo trayecto se hará por primera vez en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Así lo confirmaron el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, quienes detallaron que las tropas se van a movilizar por la avenida Villavicencio, pasando por los barrios de Madelena, El Perdomo, El Ensueño y Candelaria la Nueva.

Se prevé que el evento comience a las 11:00 a. m. desde el Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño y que finalice en las inmediaciones a la entrada de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

En años anteriores, este desfile se llevó a cabo en corredores tradicionales de Bogotá como la avenida Boyacá y la avenida José Celestino Mutis. Este evento, que según ha explicado el Gobierno Nacional busca convertirlo en un encuentro entre la ciudadanía y las Fuerzas Militares, será el último organizado por la administración de Gustavo Petro.

Siga leyendo: De la Espriella celebrará el Día de la Independencia de Colombia en El Toyo, junto al gobernador de Antioquia

Preguntas y respuestas

¿En qué horarios estará cerrado el espacio aéreo de Bogotá por la revista aérea del 20 de julio?
El espacio aéreo estará cerrado el sábado 18 de julio entre las 10:00 a. m. y las 11:00 a. m., y el lunes 20 de julio entre las 10:00 a. m. y la 1:15 p. m., según la Aeronáutica Civil.
¿Los vuelos desde y hacia Bogotá podrían presentar cambios durante los cierres del espacio aéreo?
Sí. La Aerocivil recomienda a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea, ya que podrían presentarse modificaciones en los itinerarios durante los horarios de cierre.
¿Por qué cerrarán el espacio aéreo de Bogotá durante el 20 de julio?
La Aerocivil programó cierres temporales para realizar la revista aérea de la celebración del Día de la Independencia. Durante esos horarios se restringirán las operaciones aéreas y el uso de drones en el área definida.
¿Dónde será el desfile militar del 20 de julio en Bogotá?
El desfile se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar, recorriendo la avenida Villavicencio entre el sector de Gran Plaza El Ensueño y las inmediaciones de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.
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