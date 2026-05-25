Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Willer Ditta y el Cucho Hernández, las grandes sorpresas de Néstor Lorenzo en la convocatoria de Colombia

Néstor Lorenzo sorprendió con la convocatoria de Colombia al incluir a Willer Ditta y Juan Camilo “Cucho” Hernández, dos jugadores que disputarán su primer Mundial tras destacarse recientemente en México y España.

  • Willer Ditta y Juan Camilo Hernández jugarán su primer Mundial. FOTOS FCF
    Willer Ditta y Juan Camilo Hernández jugarán su primer Mundial. FOTOS FCF
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial dejó dos nombres que sorprendieron a gran parte de los aficionados: Willer Ditta y Juan Camilo Hernández.

Aunque ambos futbolistas habían hecho parte del proceso liderado por Néstor Lorenzo, muchos consideraban que otros jugadores tenían mayores posibilidades de integrar la convocatoria final. En defensa, el nombre que más sonaba era el de Yerson Mosquera, mientras que en ataque varios esperaban ver nuevamente a Rafael Santos Borré.

Entérese: Estos son los 26 convocados por Néstor Lorenzo para jugar el Mundial 2026 con la Selección Colombia

Sin embargo, Lorenzo explicó que la decisión estuvo basada principalmente en el presente futbolístico de cada jugador, especialmente en el caso del delantero conocido como el “Cucho”.

“Es una posición en donde me interesa la actualidad y la del Cucho es mejor que la de Rafa, que nos dio un montón. Fue duro tener que llamarlo y comunicárselo. En esa posición se privilegió el rendimiento actual y Cucho viene muy bien con el Betis”.

Las palabras del entrenador argentino dejaron claro que el nivel reciente fue determinante para definir los últimos cupos de la convocatoria mundialista.

Por su parte, Willer Ditta llega al Mundial después de una destacada temporada con Cruz Azul, equipo con el que recientemente se coronó campeón en México.

El defensor central ha mostrado regularidad, liderazgo y un importante crecimiento internacional, factores que terminaron convenciendo al cuerpo técnico colombiano para incluirlo dentro de los 26 elegidos.

Tanto Ditta como el Cucho Hernández vivirán una experiencia especial, ya que disputarán su primera Copa del Mundo con la Selección Colombia.

La convocatoria de ambos refleja la apuesta de Lorenzo por premiar el rendimiento actual y ampliar las variantes de cara al torneo más importante del fútbol mundial, incluso dejando por fuera a jugadores con mayor recorrido reciente en el combinado nacional.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos