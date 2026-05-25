El rol de Egan Bernal de cara a la semana final del Giro: gregario de lujo para Arensman

El ciclista colombiano Egan Bernal dejó claro que, a falta de la decisiva última semana del Giro de Italia, sus aspiraciones personales pasaron a un segundo plano para enfocarse en el objetivo colectivo del equipo Netcompany Ineos.

El campeón del Giro en 2021 aseguró que todas las energías de la escuadra británica estarán centradas en respaldar al neerlandés Thymen Arensman, quien se mantiene cuarto en la clasificación general y mantiene firmes sus aspiraciones por el podio de la carrera.

“La verdad no estaba pensando ya en un resultado a nivel personal, adelante tenemos a un compañero que puede luchar por la carrera, por el podio, así que ahora hay que hacer lo que se debe hacer (arroparlo)”, dijo Egan al término de la jornada del domingo. Este lunes el cundinamarqués y el resto de compañeros vivieron el tercer día de descanso en la prueba.

“Esto es un trabajo en equipo y estamos solo pensando en hacer bien la general con Thymen. Aquí lo que sigue es pelear, mantenernos adelante”, agregó Bernal.

Lea: Jonas Vingegaard ganó la etapa 14 del Giro de Italia y es nuevo líder; así les fue a Egan Bernal y a Éiner Rubio

La decisión refleja el panorama actual de la clasificación general. Arensman es cuarto, a 3 minutos y 3 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard (Visma), mientras que Bernal aparece en la casilla 12, a 7 minutos y 30 segundos.

Aunque el colombiano tiene cerca el top-10 (el italiano Davide Piganzoli, del Visma, ocupa el décimo lugar a 6.13), el corredor zipaquireño asume desde ya un rol clave como gregario de lujo en la montaña, haciendo recordar cuando cumplía esta misión en favor en su momento de Geraint Thomas y Chris Froome, campeón y tercero, en su orden, del Tour de Francia 2018.