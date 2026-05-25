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El rol de Egan Bernal de cara a la semana final del Giro: gregario de lujo para Arensman

El colombiano redefinió sus objetivos en la ronda italiana, en la que apunta al podio pero desde el trabajo colectivo con Ineos.

  • Egan Bernal está cerca del top-10 del Giro, y quizá en la alta montaña que resta entre a ese selecto grupo. Por lo pronto, defender a Arensman es su prioridad. FOTO X-INEOS
    Egan Bernal está cerca del top-10 del Giro, y quizá en la alta montaña que resta entre a ese selecto grupo. Por lo pronto, defender a Arensman es su prioridad. FOTO X-INEOS
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El ciclista colombiano Egan Bernal dejó claro que, a falta de la decisiva última semana del Giro de Italia, sus aspiraciones personales pasaron a un segundo plano para enfocarse en el objetivo colectivo del equipo Netcompany Ineos.

El campeón del Giro en 2021 aseguró que todas las energías de la escuadra británica estarán centradas en respaldar al neerlandés Thymen Arensman, quien se mantiene cuarto en la clasificación general y mantiene firmes sus aspiraciones por el podio de la carrera.

“La verdad no estaba pensando ya en un resultado a nivel personal, adelante tenemos a un compañero que puede luchar por la carrera, por el podio, así que ahora hay que hacer lo que se debe hacer (arroparlo)”, dijo Egan al término de la jornada del domingo. Este lunes el cundinamarqués y el resto de compañeros vivieron el tercer día de descanso en la prueba.

“Esto es un trabajo en equipo y estamos solo pensando en hacer bien la general con Thymen. Aquí lo que sigue es pelear, mantenernos adelante”, agregó Bernal.

Lea: Jonas Vingegaard ganó la etapa 14 del Giro de Italia y es nuevo líder; así les fue a Egan Bernal y a Éiner Rubio

La decisión refleja el panorama actual de la clasificación general. Arensman es cuarto, a 3 minutos y 3 segundos del líder, el danés Jonas Vingegaard (Visma), mientras que Bernal aparece en la casilla 12, a 7 minutos y 30 segundos.

Aunque el colombiano tiene cerca el top-10 (el italiano Davide Piganzoli, del Visma, ocupa el décimo lugar a 6.13), el corredor zipaquireño asume desde ya un rol clave como gregario de lujo en la montaña, haciendo recordar cuando cumplía esta misión en favor en su momento de Geraint Thomas y Chris Froome, campeón y tercero, en su orden, del Tour de Francia 2018.

Se viene la gran dureza

Justamente será la montaña la que definirá, como es la tradición, el Giro. Desde este martes comenzará una secuencia de etapas de máxima exigencia que podrían cambiar completamente la clasificación general. La primera gran prueba llevará al pelotón a territorio suizo, en un recorrido de 113 kilómetros entre Bellinzona y Cari, con cinco premios de montaña y un explosivo final en alto de primera categoría. El ascenso definitivo tendrá una pendiente promedio cercana al 8 %, en una jornada diseñada para escaladores puros.

La etapa 17, programada para el miércoles entre Cassano d’Adda y Andalo, contará con 202 kilómetros que seguirán acumulando desgaste antes de un respiro parcial para los velocistas el jueves, cuando se dispute la fracción 18 entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo sobre 171 kilómetros.

Sin embargo, el verdadero examen llegará el viernes con la considerada etapa reina del Giro. La jornada entre Feltre y Alleghe (Piani di Pezzè), en plena cordillera de los Dolomitas, tendrá 151 kilómetros y cerca de 5.000 metros de desnivel positivo acumulado. Será un auténtico festival de montaña con ascensos míticos y rampas extremas.

Los corredores deberán superar el Passo Duran, con inclinaciones de hasta el 14 %; el explosivo muro de Coi, que alcanza picos del 19 %; la Forcella Staulanza y posteriormente el legendario Passo Giau, la Cima Coppi de esta edición, ubicado a 2.226 metros sobre el nivel del mar y la más alta en la que se escala en esta edición. Allí, las pendientes medias cercanas al 9,3 % prometen seleccionar definitivamente a los favoritos.

Luego aparecerá el Passo Falzarego antes de la subida final hacia Alleghe, un ascenso de cinco kilómetros al 9,8 % de promedio que puede provocar diferencias definitivas.

El sábado se disputará la batalla final por la maglia rosa entre Gemona del Friuli y Piancavallo. Serán 200 kilómetros y 3.750 metros de desnivel acumulado en una etapa que tendrá como gran novedad el doble paso por el exigente muro de Piancavallo. La subida, de 14,5 kilómetros al 7,8 %, presenta un inicio brutal con 6,5 kilómetros al 9,4 % de pendiente media, donde se sentenciará la prueba antes del tradicional cierre en Roma.

Siga leyendo: ¿Podrá Egan Bernal terminar el Giro de Italia en el top-10? Fillipo Ganna voló y se impuso en la crono

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