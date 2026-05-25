Macabro hallazgo: apareció cadáver embolsado en la zona nororiental de Medellín

Las autoridades tratan de establecer la identidad de una persona muerta que fue hallada embolsada en un sector del nororiente de Medellín.

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El reporte judicial de la Fiscalía General de la Nación menciona que el cadáver fue encontrado en un área boscosa del barrio Versalles II, de la comuna 3 (Manrique).

De acuerdo con las declaraciones dadas por el secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa, este domingo, 24 de mayo, después de las cuatro de la tarde llegó una llamada a la Línea de Emergencias 123 reportando la presencia de un bulto parecido a un costal o un plástico enrollado que parecía sospechoso debajo de un árbol, en una zona semirrural.

El caso fue asumido por efectivos de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quienes al llegar al sitio referido buscaron verificar el origen de un hedor que emanaba del bulto que estaba envuelto en algo que parecía un plástico o una sábana.

Al acercarse al sitio localizado en la calle 69D con carrera 24C vieron una maleta color vinotinto con ruedachinas, y adentro algo envuelto en costales azules de fibra. Allí estaba el cuerpo de una persona cuyas señales particulares no fueron posibles de establecer por el alto grado de descomposición.

Tampoco fue posible para los investigadores establecer el sexo ni la edad.

De acuerdo con versiones de los vecinos del lugar, los despojos llevaban tres días allí y en principio pensaron que se trataba simplemente de basura, pero el olor que iba haciéndose más intenso despertó las sospechas, y más en medio del calor que azotó a la capital antioqueña durante el fin de semana.

“Estamos a la espera de que Medicina Legal dictamine la plena identidad de esta persona, y obviamente de que avancen las investigaciones por parte de la Policía y la Fiscalía para poder determinar los móviles de este hecho”, apuntó Villa.

Con este se suman ya doce cadáveres bajo la modalidad de embolsamiento durante este año en el Valle de Aburrá.

El penúltimo fue un cuerpo encontrado en el sector de la Loma de Los Bernal (comuna 16-Belén) el 28 de abril pasado. El cadáver fue avistado por personas que transitaban por la vía que comunica con la vereda Manzanillo, del corregimiento Altavista.

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Según el reporte policial, estos despojos mortales se encontraban envueltos en papel vinipel, en un punto altamente visible. Ningún otro elemento los cubría.

Era el segundo embolsado en el mismo mes, pues el 12 de abril también apareció un muerto dejado bajo esa misma modalidad dentro de un hotel en el centro de la ciudad.