Este es el empresario cartagenero detrás de la planta que enfureció a Petro contra su ministro Palma

Este domingo 24 de mayo, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X que encendió el debate dentro de su propio gobierno. “De dónde salió la idea de hacer una nueva gasificadora de gas precisamente donde está la línea negra que decreté para proteger el corazón del mundo. Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”, escribió. Luego fue más lejos en X: “Alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el Gobierno”. El presidente no mencionó nombres, pero detrás del proyecto que lo hizo estallar hay un empresario cartagenero de 71 años que lleva una década construyendo una red de empresas que participan en las subastas. Puede leer: “Alta traición”: Petro estalla contra su MinMinas por la subasta energética y pide paneles solares, no gas natural

Quién es George Castellanos, el hombre detrás de Nencol y Termoinduenergy

Según un informe de El Tiempo, Jorge Manuel Urbano del Cristo Castellanos Gómez, conocido en los círculos empresariales de la Costa como George Castellanos, es el representante legal de las dos compañías que se adjudicaron el proyecto de generación térmica en la subasta de Obligaciones de Energía Firme convocada por la CREG y administrada por XM el 22 de mayo de 2026. Las firmas ganadoras son Nodo Energético del Norte de Colombia SA ESP, Nencol, y Termoinduenergy Corporation SAS. En ambas figura Castellanos como representante legal. Nencol fue constituida en febrero de 2016. Su actividad registrada es la generación y comercialización de energía eléctrica. Hoy reporta 67 millones de pesos en activos. En ese informe del medio nacional se lee que la estructura accionaria de Nencol revela algo más que una sola compañía, ya que Castellanos también es representante legal de Cassego SAS, una firma de actividades inmobiliarias que posee el 15 por ciento de Nencol. Los otros socios son Zeuzcorp SAS con el 25 por ciento, y Jucajo SAS, Ininfinco SAS y Finanbank SAS, cada una con el 20 por ciento restante. Todas dedicadas a actividades inmobiliarias. Para completar el esquema, en septiembre de 2025 Castellanos creó Termoinduenergy Power Corporation SAS con apenas 10 millones de pesos de capital. Él es su único accionista. Siga leyendo: Superservicios alerta por distorsiones en precios de gas natural que golpean a usuarios residenciales

El nombre de Castellanos no aparece por primera vez en el sector energético. El empresario fue directivo del proyecto Termocol, una termoeléctrica que la Contraloría sancionó con una millonaria multa por incumplimiento del contrato de obra. El antecedente suma peso a las preguntas que dejó el presidente Petro en su mensaje del domingo, aunque las investigaciones en curso sobre esa sanción son independientes de la subasta del 22 de mayo.

El fuego amigo que viene desde adentro del petrismo

Más allá del empresario, la pelea deja al descubierto una fractura dentro del Pacto Histórico, ya que fuentes del Ministerio de Minas señalaron que quienes agitaron el tema en redes sociales pertenecen a un sector del petrismo cercano a la campaña del senador Iván Cepeda. El trino que desató todo partió de la cuenta de la economista Daniela Mercado, @danielamercadom, quien publicó los datos de la subasta y preguntó: “¿Qué notan?”. Esa cuenta fue cerrada poco después. Desde el Ministerio de Minas la señalaron como una cuenta con “datos inexactos, imprecisos y antitécnicos”.

Trino de Daniela Mercado.

A la polémica se sumó el pastor Alfredo Saade, hoy embajador de Colombia en Brasil, con un trino directo al ministro Palma y al presidente: “Ojo están traicionando el proyecto progresista. Ministro, ¿quién autorizó esto? Presidente, urgente revertir esta barbaridad.” Fuentes en Casa de Nariño confirmaron a El Tiempo que el debate en redes se produjo después de una reunión a puerta cerrada entre Petro y Palma. Siga leyendo: Gobierno se alista para intervenir el mercado del gas: ventajas y riesgos de controlar precios en plena escasez

Qué dice el Ministerio de Minas