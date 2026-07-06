¿Qué tiene Suiza que debe preocupar a Colombia?

Suiza no llega a los octavos de final por casualidad. El equipo dirigido por Murat Yakin ha confirmado en el Mundial 2026 la identidad que lo ha convertido durante la última década en una de las selecciones más competitivas de Europa: un bloque muy ordenado, físicamente fuerte, tácticamente disciplinado y con una enorme capacidad para castigar los errores del rival.
Terminó como líder del Grupo B por delante de Canadá, Bosnia-Herzegovina y Catar, y en los dieciseisavos de final derrotó con autoridad 2-0 a Argelia gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye. Más allá del resultado, dejó una sensación clara: es un equipo que sabe sufrir cuando el rival domina el balón, pero que resulta letal cuando encuentra espacios para correr.
A diferencia de otras selecciones europeas, Suiza no busca monopolizar el balón. Su fortaleza está en la organización.