Sobre el foro

En medio de la reorganización de las cadenas globales de valor, Colombia comienza a redefinir su papel en el comercio internacional. A la histórica exportación de materias primas se suma ahora una economía más sofisticada basada en servicios, conocimiento, innovación empresarial y prácticas sostenibles.

La cercanía geográfica con grandes mercados, la capacidad logística entre dos océanos y el crecimiento de un talento altamente calificado abren una oportunidad para que empresas colombianas amplíen su presencia global y para que nuevas inversiones vean al país como una plataforma estratégica en la región.

Este foro propone una conversación sobre esa transformación y sobre las condiciones que permitirán consolidar a Colombia como un socio competitivo en la economía mundial.