$!Foro Seguridad Energética 2026

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“Más que un tema normativo, es un tema de decisión política y de acuerdos sociales. Colombia está ahogada en trámites y bloqueos que pueden más que el dejar hacer. La discusión es cómo vamos a hacer como país para dejar hacer y probar que no vamos a ser una economía fallida.” Alexandra Hernández - Presidenta de SER Colombia

“Necesitamos fuentes de suministro de gas, bien sea producción nacional o facilidades de importación, que nos permitan atender la demanda. El tema va a ser a qué precio vamos a tener que pagar ese gas importado.” Natalia O’Byrne - Directora Senior en Fitch Rating Colombia