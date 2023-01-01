Sobre el foro

Colombia atraviesa un momento determinante en medio de un entorno global retador y de presiones internas en materia fiscal, productiva y sectorial. En este contexto, sectores estratégicos como salud, infraestructura, energía, vivienda y minería enfrentan desafíos que exigen claridad en las reglas de juego, capacidad de ejecución y señales que fortalezcan la confianza y la inversión. La coyuntura actual demanda este espacio de conversación con un objetivo claro: trascender el diagnóstico a acciones concretas que permitan avanzar hacia la recuperación y el crecimiento sostenido.