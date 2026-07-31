Luto en el fútbol italiano: falleció Franco Baresi eterno capitán de AC Milán y referente de la Azzurra

Líbero y capitán emblemático del gran AC Milan de los años 1980 y 1990, Franco Baresi, cuya muerte fue confirmada este viernes, fue uno de los mejores defensores centrales del mundo y ‘one club man’ durante 20 temporadas. Una nota de 7 en la Gazzetta dello Sport para su debut, 719 partidos en clubes entre 1978 y 1997, cuando se retiró con 37 años. El 7 parecía ser su número fetiche, pero fue con el 6 a la espalda como Franco Baresi atravesó sus años milaneses. El lombardo honró tanto su número que su club lo retiró después y ningún otro jugador rossonero podrá volver a llevarlo. “El Milan llora la pérdida de Franco Baresi, quien permanecerá para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte inseparable del ADN y de la historia del club”, escribió el viernes el AC Milan, del que fue, entre otros cargos, vicepresidente. El club no ha precisado las causas de la muerte de Baresi, que se sometió a la extirpación de un nódulo pulmonar en agosto de 2025, lo que lo había debilitado. “Hay personas que entran en la historia por su talento. Y otras que, por su humanidad, se quedan en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas”, reaccionó la Juventus de Turín, mientras que el Inter de Milán rindió homenaje a la memoria de “un protagonista de los grandes derbis milaneses”. “Italia pierde a uno de sus más grandes campeones”, comentó la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Brazalete con 22 años

Nacido en Lombardía (norte) en mayo de 1960, Franchino “Franco” Baresi se incorporó a los equipos juveniles del Milan en 1974, antes de pasar al primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses. Titular a los 18 años, capitán a los 22, Baresi rompe todas las estadísticas. Para lo peor también. A los 17 años, él y su hermano Giuseppe quedan huérfanos. “Lo que viví me hizo cerrarme un poco en mí mismo. Cuando estaba en el campo, me entregaba, quizás expresaba un poco lo que no conseguía expresar fuera”, explicaría. Mientras el Inter ficha a su hermano, él se marcha al AC Milan. Compensa un físico considerado enjuto con su técnica, su sentido de la anticipación y del silencio, y su carácter de líder. A principios de la década de 1980, los rossoneri descienden dos veces a la Serie B (escándalo del Totonero y malos resultados). Pero “il Capitano” se mantiene al mando y se convierte en campeón del mundo (sin jugar) en 1982. A partir de 1986, se abre una nueva era para el club: compra por parte de Silvio Berlusconi, luego llegada de Arrigo Sacchi y del trío neerlandés Gullit-Rijkaard-Van Basten. Baresi forma una defensa de hierro con Maldini, Tassotti y Costacurta. El Milán se encumbró en la cima de Europa y del mundo en 1989 y 1990 con dos Copas de Europa (Baresi conquistaría una tercera en 1994) y dos Copas Intercontinentales. Al término de su carrera en 1997, la vitrina de trofeos del defensa alberga también tres Supercopas de Europa y seis títulos de campeón de Italia. Además, terminó segundo en el Balón de Oro en 1989 y fue elegido mejor jugador de la Serie A en 1990.

“El mejor”

Además de su túnica roja y negra, Baresi lució el azul de la Nazionale en 81 ocasiones. Pero tras un título mundial en el banquillo en 1982, no forma parte del viaje a México en 1986, después de un desacuerdo con el seleccionador. Los penales, en las semifinales del Mundial de 1990 y luego en la final de 1994, destruirían sus esperanzas de un nuevo título. La final contra Brasil en Los Ángeles es la más dolorosa. Después de haberse sometido a una artroscopia en una rodilla al inicio de la competición, Baresi regresó milagrosamente para el último partido. Pero bajo un sol abrasador, es uno de los tres italianos, junto con Massaro y Baggio, que fallan su lanzamiento de penalti. “Hoy siento lo mismo que cuando, por una razón u otra, no podías estar en el campo con nosotros: ¿cómo vamos a hacerlo sin nuestro Capitán?”, reaccionó Paolo Maldini, otro legendario defensor del AC Milan, al destacar su “entrega por la camiseta”. “El 19 de noviembre de 1995 debutó en la Serie A contra el Milan. Tenía 17 años y (...) estar en el campo frente a un campeón así fue increíble”, escribió el exguardameta Gianluigi Buffon. En 1989, tras un Nápoles-Milán ganado 3-0 por los napolitanos, Diego Maradona le pidió la camiseta a Baresi, rindiéndole un sentido homenaje. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Es el mejor de los defensores. Es un recuerdo que conservaré toda mi vida”, había dicho en la televisión, luciendo a la espalda la túnica roja y negra del legendario número 6 milanés.

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