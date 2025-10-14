x

Medellín para Antioquia, una apuesta que llega a 69 municipios

Más de cuatro décadas lleva la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia impulsando el desarrollo empresarial fuera de la ciudad. Su presencia es una apuesta por el crecimiento del departamento.

  • Arriba: Sede principal Medellín, Centro Regional Occidente y Centro Regional Aburrá Norte. Abajo: Centro Regional Bajo Cauca, Centro Regional Suroeste y Centro Regional Norte. Foto: Cortesía.
Andrés Felipe Uribe
hace 6 horas
bookmark

Hace 121 años nació la Cámara de Comercio de Medellín, y hace 41 decidió extender su impacto hacia otros territorios del departamento. Desde entonces, la entidad ha sido mucho más que la encargada del registro mercantil en los 69 municipios de su jurisdicción: se ha convertido en una agencia de desarrollo regional que acompaña, forma y conecta a los empresarios antioqueños con oportunidades que antes parecían lejanas.

El modelo de descentralización que se impulsa desde la Cámara busca que el progreso de Medellín se irradie hacia otros municipios, de esta manera fortalece la institucionalidad y el tejido empresarial local. De cada 100 pesos que recibe, 84 provienen de Medellín, pero 48 retornan a las regiones en servicios y proyectos. Con estos recursos, la entidad diseña y ofrece programas de formación, productividad y competitividad en condiciones de calidad equivalentes para todos.

“Lo que nosotros buscamos es que Medellín irrigue el desarrollo y le dé la oportunidad a todos los empresarios de las regiones para que crezcan y para que sean también grandes. En todos los municipios en que estamos presentes, no solamente nos queremos quedar, sino que queremos seguir impulsando este desarrollo que todos esperamos”, dice Lina Vélez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

En ese sentido, la presencia regional no es un esfuerzo temporal, sino una decisión estratégica y sostenible. Cada municipio cuenta con una puerta abierta para fortalecer su ecosistema empresarial, acceder a programas de innovación, formación o sostenibilidad. Además de conectarse con los mercados y las oportunidades del mundo.

Presencia que se traduce en acción

Durante sus más de cuatro décadas, la Cámara ha desplegado un amplio portafolio de programas e intervenciones que responden a las realidades de cada territorio. Su labor se refleja en espacios de formación, conexión comercial y desarrollo productivo que han permitido que los negocios de distintos tamaños encuentren nuevas oportunidades para crecer y proyectarse más allá de sus municipios.

Esta presencia constante ha consolidado redes de colaboración entre empresarios, gremios y administraciones locales. Gracias a ello, se impulsa la innovación, se promueven prácticas sostenibles y se fortalece la vocación económica de cada región.

Una gran historia colectiva

La presencia de la Cámara de Medellín para Antioquia en los 69 municipios es también el punto de partida de un relato colectivo: el de miles de empresarios que han crecido con su acompañamiento. Desde la formación hasta el acceso a mercados, desde la creación de minicadenas locales hasta la transformación digital, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia demuestra que el desarrollo se construye a través de la escucha y el acompañamiento a quienes emprenden y generan empleo en los territorios.

En este especial periodístico, durante 69 días, se contará la historia de 138 empresarios, quienes desde sus municipios se han encargado de hacer realidad sus ideas y levantar la bandera del desarrollo en Antioquia.

Medellín para Antioquia, una apuesta que llega a 69 municipios
