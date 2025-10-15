Quintero otra vez renuncia a lo que se compromete, ¿le tocará pagar millonaria multa por bajarse de la consulta del Pacto?

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero anunció en la madrugada de este miércoles 15 de octubre que no participará en la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, decisión que atribuyó al carácter interpartidista del proceso y a eventuales riesgos jurídicos.
Esto se da en un contexto de que el Pacto Histórico pidió la reimpresión de tarjetones que, consideran, puede llevar a errores.
Contexto: Daniel Quintero se retira de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre: ¿qué viene ahora?
Sobre una posible multa, las normas electorales no establecen una multa estatal automática por desistirse de una consulta antes de su realización. El artículo 107 de la Constitución regula la financiación y efectos de las consultas, pero no contempla sanciones individuales por retiro.
La Ley 1475 de 2011, que regula la organización de partidos y procesos electorales, prevé sanciones disciplinarias internas en las colectividades, pero no multas directas para precandidatos que se retiren. Por tanto, el impacto jurídico se concentraría en dos ámbitos: el disciplinario dentro de la coalición y el económico si se llegara a demostrar que el retiro causó un detrimento patrimonial por material electoral inutilizado.