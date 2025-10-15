Milact, miles de litros de leche transformados en amor

Entre el revuelto de una legumbrería en la que ella trabajaba y él compraba, se conocieron Milena Taborda y Esteban Ruiz. Pronto empezaron a caminar juntos, a hablar cada que podían, y él comenzó a darle probadas del yogur casero que hacía. Milena vio su potencial y lo retó a que hiciera nuevos sabores: de café, de chocolate...



La amistad se convirtió en amor, pero un día Milena se quedó sin trabajo y su única opción era regresar a su pueblo natal. Esteban le pidió que no se fuera y Milena le respondió que no la dejara ir. Entonces, él dijo la frase que lo cambió todo: “hay miles y millones de yogures por vender”. Ella vio esto como un desafío, un montón de yogures esperando a que ella los vendiera.



Milena agarró un lapicero, una libreta y salió por el pueblo a ofrecerlos. Regresó con 137 mil pesos en ventas prepagadas. Él le abrió los ojos sin saber de dónde obtendrían tanta leche. Al otro día, ella consiguió 40 litros para comenzar la producción. Eso fue el 3 de octubre de 2019. Hoy necesitan 160 litros de leche diarios para hacer funcionar a Milact, una empresa láctea enfocada en la elaboración y venta de yogures, quesos, cremas y otros derivados que Esteban aprendió a hacer a medida que los clientes solicitaban.