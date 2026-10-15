Se quedó sin empleo en pandemia y creó su marca de café

En los días calurosos de Santa Fe de Antioquia, Mélida Úsuga atiende el Café La Esmeralda, ubicado a una cuadra del parque principal. Las personas entran, y mientras disfrutan de su café, le buscan conversación. Ella les sigue la charla sin dejar de prestar atención al local.

Mélida nació en Giraldo y se dedicaba a la venta del café sin procesar. En 2012, se trasladó a Santa Fe de Antioquia y trabajó en fincas y hosterías, pero la pandemia la dejó sin empleo. Inmediatamente entendió que su verdadero proyecto estaba en la finca: “Yo soy productora, voy a transformar mi café”, se dijo.

Empezó a tostar en ollas, como le había enseñado su mamá, y a moler en una molino de maíz. Su hija, Camila Sepúlveda, le ayudó con el diseño del logo. El nombre no tenía discusión, sería el mismo de la finca: La Esmeralda. Los primeros paquetes eran bolsas transparentes con un sticker de su logo; los vendió en ferias en Medellín, Rionegro y Cañasgordas, a las que viajaba con termos cargados con su café para que la gente lo degustara.

Esos primeros paquetes y las ventas le sembraron el deseo de crecer más. Recibió cursos de tostión, barismo, atención al cliente, así como las capacitaciones para el aprovechamiento de subproductos y registro de marca de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Además, en 2023 participó en un encuentro de cafeteros, en el que se enteró sobre los programas de educación superior para productores. No dudó y comenzó a estudiar Gestión Agroempresarial. Sabía que sería un reto equilibrar la vida familiar, la empresa y los estudios, pero su hija la animó: “Si usted se siente capaz, hágalo”.

Por la misma época, se cayó el puente del Tonusco y el turismo disminuyó, y las ventas bajaron. Incluso después de la reconstrucción del puente persistieron las dificultades, pero Mélida no se dejó amedrentar. Buscó un local, montó sus máquinas y abrió su punto de venta el 1 de mayo de 2025. El proyecto final de sus estudios fue la presentación de su local, en el que hoy, orgullosamente, exhibe su marca de café.

Ha sido tanta la acogida de su producto, que muchos vecinos cambiaron el café instantáneo por el de Mélida, y clientes de otros municipios pagan el envío con tal de deleitar su paladar con el café que se produce en La Esmeralda. “Nada de lo que he hecho me pesa”, dice al reconocer todo el trabajo que requiere posicionar un marca. Hoy, maneja el negocio con su hija, y juntas trabajan para que su café se disfrute desde otros lugares.