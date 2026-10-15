“Se la creyeron”: Carlos “El Pibe” Valderrama reapareció con su icónica melena tras el engaño viral de raparse la cabeza

El alboroto que se creó en redes sociales, a partir del corte de la mítica melena de Carlos “El Pibe” Valderrama, tuvo un final feliz, luego de que este jueves 15 de octubre el excapitán de la Selección Colombiana reapareciera en un nuevo video con sus famosos crespos canosos al aire, animando la campaña publicitaria de una bebida.
“El Pibe sin melena ni merece llamarse El Pibe, se la creyeron, mari...”, dijo el exfutbolista y gloria del fútbol local. Lo hizo, mientras se quitaba de su cabeza un gorro de “calvo” de color piel, que daba la impresión de haberse rapado el cabello.