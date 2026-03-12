70 años lleva la industria farmacéutica multinacional contribuyendo a transformar la salud del país

En 2020, Colombia —como el resto del mundo— esperaba una vacuna. Los hospitales ampliaban camas en Unidades de Cuidados Intensivos- UCI, los médicos reorganizaban turnos y el sistema de salud operaba bajo una presión atípica. La pregunta que se hacía toda la sociedad era: ¿cuándo llegarían los medicamentos que pondría fin a la pandemia por COVID-19?
Cuando las primeras dosis de vacunas llegaron a Colombia hubo una sensación de esperanza colectiva. No eran solo vacunas: detrás de ellas estaba el conocimiento científico acumulado durante años, ensayos clínicos que avanzaban a gran velocidad y una cooperación internacional para responder a la emergencia sanitaria. También hubo decisiones regulatorias que permitieron evaluar la evidencia disponible y autorizar su uso en tiempo récord. En ese proceso menos visible —el de las reglas, los consensos y las discusiones técnicas que permiten que un tratamiento entre a Colombia— ha estado Afidro durante setenta años.
Desde 1956, la Asociación ha participado en ese proceso; ha dialogado con el Estado, ha sobrellevado reformas estructurales e intervenido en debates complejos sobre acceso, precios y sostenibilidad, en un sistema de salud dinámico que constantemente está en transformación.
Para Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo, el propósito del gremio se resume en una idea concreta: “Trabajar para que los pacientes de Colombia tengan una mejor calidad de vida”.
Habla desde la experiencia de un sector que ha atravesado crisis económicas, reformas profundas y tensiones regulatorias. “Hemos logrado sentarnos con los diferentes actores y encontrar soluciones de cara al mejoramiento de la vida de las personas. Es un trabajo que obliga a ser resiliente. No olvidemos que el sistema de salud es por y para las personas”.