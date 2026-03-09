Pico y Placa Medellín

Colombia vivió la fiesta de la democracia desde la tranquilidad y el respeto. La estrategia de la Paz Electoral fue clave para estas elecciones.

    Foto: Cortesía.
hace 3 horas
bookmark

Colombia acudió masivamente a votar acogiendo la estrategia comunicacional del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, Paz Electoral, con la que se busca proteger la democracia, hacer elecciones limpias, tener gobernantes legítimos y ciudadanos libres.

El ganador contundente de la jornada fue la Paz Electoral. Todo el Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República, las personerías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, trabajaron de manera articulada para que los ciudadanos acudieran a las urnas de forma masiva, segura y votaran a conciencia.

Cerca de 10.500 funcionarios del Ministerio Público acompañaron la jornada electoral como garantes de la transparencia y legitimidad de los comicios e hicieron presencia en los 13.476 puestos de votación distribuidos en 125.259 mesas a nivel nacional.

Adicionalmente, la Procuraduría dio al servicio el Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público, instalado en la sede principal de la entidad, que contó con la presencia de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Personería de Bogotá, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otras, así como también un representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañados por más de 100 funcionarios del órgano de control.

Desde el centro se brindó orientación a la ciudadanía y se recibieron quejas sobre presuntas irregularidades electorales.

En desarrollo de la estrategia Paz Electoral, este domingo el Procurador estuvo presente en la instalación de la jornada en la Plaza de Bolívar, donde resaltó el éxito de la jornada, “la gente ha ido masivamente a votar. El país entendió que es el momento de defender las instituciones. Colombia está de fiesta, Colombia está de Paz Electoral”.

¿Qué es la Paz Electoral?

Paz Electoral es la estrategia de la Procuraduría General de la Nación para proteger la democracia, hacer elecciones limpias, tener gobernantes legítimos y ciudadanos libres. Bajo estas premisas, el Ministerio Público busca que las elecciones sean libres, transparentes, seguras, oportunas, conscientes y que se respeten los resultados.

La estrategia Paz Electoral contempla el trabajo articulado con los organismos del Estado, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la sociedad civil, para contrarrestar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del proceso electoral y asegurar la transparencia en todos los puestos de votación ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional.

La Escalera de la Democracia

El Procurador ha creado un instrumento pedagógico denominado la Escalera de la Democracia que enseña el paso a paso de la Paz Electoral:
1. Que habrá elecciones
2. Que sean libres
3. Que sean transparentes
4. Que sean seguras
5. Que sean oportunas
6. Que sean a conciencia
7. Que se respeten los resultados

Grupo Élite de Investigación para la Indebida Participación en Política

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, conformó el Grupo Élite de Reacción Inmediata para ejercer vigilancia y control por participación indebida en política. La comisión, que está conformada por 7 delegados de la más alta jerarquía de la institución, coordinará las actuaciones que correspondan desde los distintos ejes misionales que se relacionen con las elecciones para Presidente (a) de la República y Congreso de la República.

El grupo está conformado por los siguientes delegados:

1. Delegado para Asuntos Electorales y Participación Democrática
2. Delegado para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales
3. Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública
4. Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales
5. Delegado para la Conciliación Administrativa
6. Delegada para la Moralidad y Transparencia Pública
7. Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial

Aliados de la Paz Electoral

La estrategia comunicacional Paz Electoral desde su lanzamiento el 9 de octubre de 2025 sumó diferentes aliados. Inicialmente la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República, la Federación Nacional de Personeros -Fenalper-, las personerías, el Consejo Gremial Nacional, la Confederación de Cámaras de Comercio – Confecámaras – y la Cámara de Comercio de Bogotá.

También la Federación Nacional de Departamentos, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales -Asocapitales-, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias -Asointermedias-, la Asociación Colombiana de Universidades -Ascún-, la Conferencia Episcopal Colombiana, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Red PRO y los medios de comunicación.

Gracias a la colaboración de todos los aliados se logró ahuyentar los fantasmas que entrañaban algún tipo de amenazas para las urnas y se alcanzó el objetivo más importante de la estrategia Paz Electoral, que se respeten los resultados que arrojen las urnas.

*Contenido realizado en alianza con la Procuraduría.