Colombia acudió masivamente a votar acogiendo la estrategia comunicacional del Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, Paz Electoral, con la que se busca proteger la democracia, hacer elecciones limpias, tener gobernantes legítimos y ciudadanos libres.

El ganador contundente de la jornada fue la Paz Electoral. Todo el Ministerio Público, encabezado por la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Contraloría General de la República, las personerías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, trabajaron de manera articulada para que los ciudadanos acudieran a las urnas de forma masiva, segura y votaran a conciencia.

Cerca de 10.500 funcionarios del Ministerio Público acompañaron la jornada electoral como garantes de la transparencia y legitimidad de los comicios e hicieron presencia en los 13.476 puestos de votación distribuidos en 125.259 mesas a nivel nacional.

Adicionalmente, la Procuraduría dio al servicio el Centro de Comunicaciones y Logística del Ministerio Público, instalado en la sede principal de la entidad, que contó con la presencia de funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Personería de Bogotá, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Defensoría del Pueblo, entre otras, así como también un representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), acompañados por más de 100 funcionarios del órgano de control.

Desde el centro se brindó orientación a la ciudadanía y se recibieron quejas sobre presuntas irregularidades electorales.

En desarrollo de la estrategia Paz Electoral, este domingo el Procurador estuvo presente en la instalación de la jornada en la Plaza de Bolívar, donde resaltó el éxito de la jornada, “la gente ha ido masivamente a votar. El país entendió que es el momento de defender las instituciones. Colombia está de fiesta, Colombia está de Paz Electoral”.