¿Qué pasaría si los problemas cotidianos también pudieran convertirse en proyectos de tecnología? Esa pregunta tomó forma en la Institución Educativa Jesús Rey, donde José Jorge Muñoz, profesor de la media técnica en Desarrollo de Software, y seis estudiantes de grado 11° crearon AI-LAB, un laboratorio de aplicaciones web gratuitas con inteligencia artificial generativa.
El grupo desarrolla sistemas de gestión escolar, recursos interactivos y experiencias de gamificación para fortalecer el aprendizaje. También creó una aplicación de movilidad que integra las rutas del Metro, buses y EnCicla. Cada proyecto parte de una necesidad concreta y convierte los conocimientos adquiridos en programación y desarrollo de software en soluciones que pueden tener utilidad para otras personas.