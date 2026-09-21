El grupo desarrolla sistemas de gestión escolar, recursos interactivos y experiencias de gamificación para fortalecer el aprendizaje. También creó una aplicación de movilidad que integra las rutas del Metro, buses y EnCicla. Cada proyecto parte de una necesidad concreta y convierte los conocimientos adquiridos en programación y desarrollo de software en soluciones que pueden tener utilidad para otras personas.

¿Qué pasaría si los problemas cotidianos también pudieran convertirse en proyectos de tecnología? Esa pregunta tomó forma en la Institución Educativa Jesús Rey, donde José Jorge Muñoz, profesor de la media técnica en Desarrollo de Software, y seis estudiantes de grado 11° crearon AI-LAB, un laboratorio de aplicaciones web gratuitas con inteligencia artificial generativa.

La experiencia de AI-LAB muestra que no es necesario esperar a entrar a la universidad para comenzar a explorar una vocación científica o tecnológica, el colegio puede ser el primer laboratorio. Allí se puede aprender a programar, experimentar con inteligencia artificial, trabajar en equipo, equivocarse y descubrir qué problemas despiertan mayor curiosidad.

Esa posibilidad es especialmente relevante para Medellín como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La ciudad viene fortaleciendo la formación en programación, pensamiento computacional, robótica, IA y habilidades STEAM desde edades tempranas. Estud-IA, por ejemplo, busca formar estudiantes desde el colegio en programación, inteligencia artificial y habilidades digitales, con el acompañamiento de aliados tecnológicos.

Conozca más sobre este y otros proyectos que están transformando el presente con inteligencia artificial en GenZ.

* Contenido en colaboración con Alcaldía de Medellín y Universidad Eafit.