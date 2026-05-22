El desarrollo de soluciones de movilidad diseñadas a la medida de los colombianos es el reto que AKT Motos ha asumido desde hace más de 20 años. Gracias a ese objetivo, este año la compañía ha marcado un hito con el lanzamiento de los nuevos modelos que llegan a robustecer su portafolio bajo la alianza AKT VOGE. La alianza se convierte en una de las principales apuestas de AKT para ampliar su participación en el segmento premium en Colombia, fortalecer su presencia en mediano y alto cilindraje. Además de aumentar su participación de mercado y expandir la red de vitrinas especializadas. Con la llegada de los modelos DS525X y DS900X, AKT es la primera empresa en Colombia en ensamblar motos de alto cilindraje. Un compromiso que demuestra su motivación por brindar soluciones tecnológicas a la medida y alcance de los colombianos. En cuanto a los últimos lanzamientos, AKT ha presentado 3 modelos que podrá conocer durante este fin de semana en la Feria de las 2 Ruedas, que se celebra hasta el 24 de mayo en Plaza Mayor.

AKT VOGE XRS180. Foto: Cortesía.

AKT VOGE XRS180

Esta motocicleta tiene 17.4 HP, lo que la posiciona como en una de las scooter más potentes de su categoría. Llega para competir en uno de los segmentos de mayor crecimiento en el país, el de Scooter premium. Dentro del portafolio de AKT, este modelo se convierte en la referencia más alta del segmento automático, pensado para usuarios que buscan practicidad y facilidad de conducción, pero también tecnología, potencia y un diseño diferencial. “Con la XRS180 damos un paso decisivo en la evolución de AKT Motos. Queremos seguir siendo sinónimo de respaldo, accesibilidad y cercanía, pero también consolidarnos como una marca capaz de competir con propuestas de alto nivel en tecnología, diseño y desempeño”, dice Ricardo Molina, Gerente General de AKT Motos. La motocicleta también incorpora un motor de 174.1 cc con 4 válvulas, inyección electrónica EFI y refrigeración líquida, capaz de entregar 17.4 HP a 8.500 rpm y 16 Nm de torque a 6.500 rpm. Estas cifras le permiten posicionarse por encima del promedio del segmento, ofreciendo una mejor aceleración, mayor respuesta en sobrepasos y un desempeño sólido tanto en ciudad como en recorridos de mayor exigencia. “Asimismo, la moto representa una nueva etapa para nosotros, porque reúne atributos que antes sólo estaban disponibles en referencias de mayor precio y los pone al alcance de más colombianos. Además, su ensamble en Colombia nos permitirá responder más rápido a la demanda, garantizar disponibilidad de repuestos y fortalecer aún más nuestro servicio posventa en todo el país” afirma Molina. En materia de seguridad, la XRS 180 integra frenos de disco con ABS doble canal, control de tracción (TCS) y llantas Metzeler Tourance de fábrica, un equipamiento poco habitual en esta categoría. A esto se suma una configuración de rin delantero de 14 pulgadas y trasero de 13 pulgadas, que mejora la estabilidad y el control en diferentes tipos de terreno.

AKT VOGE DS525X

AKT VOGE DS525X. Foto: Cortesía.

Orientada a usuarios que buscan una moto versátil para ciudad y viajes, con énfasis en seguridad, confort y tecnología. El modelo apunta a motociclistas que desean dar el salto hacia un mayor cilindraje, pero que al mismo tiempo buscan una opción equilibrada entre accesibilidad y prestaciones premium.

AKT VOGE DS900X

AKT VOGE DS900X. Foto: Cortesía.