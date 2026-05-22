Con el respaldo del Grupo Vardí y tras un año y medio de consolidación en Colombia, Deepal y Changan inauguran una nueva vitrina ubicada en el sector de Envigado, un punto estratégico para la expansión de la movilidad inteligente en Antioquia.

La apertura permitirá acercar a los usuarios del Valle de Aburrá con un portafolio de vehículos eléctricos e híbridos de rango extendido que combina innovación, eficiencia y tecnología de última generación.

“Medellín y su área metropolitana representan un mercado clave para nuestra visión de movilidad inteligente. Es una región que valora la innovación y que está adoptando nuevas tecnologías a gran velocidad; de hecho, según el más reciente informe de Fenalco, Antioquia ha registrado crecimientos superiores al 30% en la venta de vehículos eléctricos e híbridos en 2026”, afirma Juan Carlos López, Gerente General de Deepal y Changan en Colombia.