Cuando se habla de calidad en la leche, la mayoría de las personas piensa en el producto que llega al supermercado o a la mesa del hogar. Sin embargo, para Alquería, la calidad empieza mucho antes: en las fincas, en el manejo de los animales, en la refrigeración, en el transporte y en cada una de las decisiones que se toman a lo largo de la cadena productiva.
Bajo esa premisa, la compañía inauguró en Medellín un nuevo laboratorio especializado en análisis de leche, una infraestructura que busca fortalecer los procesos de aseguramiento de calidad y acompañar el crecimiento que la empresa viene registrando en Antioquia, una región que hoy es estratégica para su operación y para sus planes de crecimiento.
“La calidad no se negocia. La calidad se demuestra, no se asume”, afirma Rafael Álvarez, CEO de Alquería. Para el directivo, la nueva infraestructura representa un paso más en una estrategia que busca garantizar que cada litro que llega al consumidor cumpla los más altos estándares de calidad y trazabilidad.