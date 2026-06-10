Hace 50 años, Francisco J. Sierra y Luz Stella Rodríguez apostaron por un proyecto que terminaría convirtiéndose en una de las historias empresariales más reconocidas del país: Incolmotos Yamaha. Lo que comenzó en 1976 con menos de 20 colaboradores es hoy una organización con más de 2 mil empleados, más de 320 tiendas de la Red de Distribución y una presencia que ha acompañado el desarrollo de millones de colombianos.
Detrás de las motocicletas, los instrumentos musicales y los logros empresariales existe una convicción que ha marcado el rumbo de la compañía: el crecimiento solo tiene sentido cuando se construye con las personas.