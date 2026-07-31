Sea todo el mundo bienvenido a la Nación, pa’ las que sea

¡Que se arme la fiesta! En la Nación de las Flores el guaro lo pone la casa. En plan que se respete hay brindis con Aguardiente Antioqueño y mucha cháchara. Salud por esas conversaciones que se convierten en anécdotas y parches que quedan en el recuerdo.

Un buen anfitrión es el que se viste de fiesta de la A hasta la Z, el que recibe a todo el mundo con una sonrisa amable, el que nos hace sentir a todos bienvenidos, el que prende la parranda, el que sube la temperatura del ambiente, el que le da voz a todos los invitados y el que, sin miedo al éxito, dice: “¡Esto se puso bueno!”.

Es que, definitivamente, Colombia es una Nación pa’ las que sea, una anfitriona en todo el sentido de la palabra. Un país que disfruta su historia, su cultura y su gente. Una Nación de las Flores que por esta época engalana sus montañas —las mismas que moldearon nuestra berraquera y tradición arriera— para celebrar su tradicional Feria en Medellín a punta de guaro.