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En esta Nación de las Flores hay espacio para todos. Parceros de aquí y allá que nos unimos para celebrar la Feria de las Flores como los mejores anfitriones. ¿Un guarito o qué? ¡A festejar, pues!

  • Porque cuando hay Aguardiente Antioqueño, la fiesta se vive con alegría, respeto y buena compañía. FOTO: Cortesía
    Porque cuando hay Aguardiente Antioqueño, la fiesta se vive con alegría, respeto y buena compañía. FOTO: Cortesía
Sea todo el mundo bienvenido a la Nación, pa’ las que sea
hace 3 horas
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¡Que se arme la fiesta! En la Nación de las Flores el guaro lo pone la casa. En plan que se respete hay brindis con Aguardiente Antioqueño y mucha cháchara. Salud por esas conversaciones que se convierten en anécdotas y parches que quedan en el recuerdo.

Un buen anfitrión es el que se viste de fiesta de la A hasta la Z, el que recibe a todo el mundo con una sonrisa amable, el que nos hace sentir a todos bienvenidos, el que prende la parranda, el que sube la temperatura del ambiente, el que le da voz a todos los invitados y el que, sin miedo al éxito, dice: “¡Esto se puso bueno!”.

Es que, definitivamente, Colombia es una Nación pa’ las que sea, una anfitriona en todo el sentido de la palabra. Un país que disfruta su historia, su cultura y su gente. Una Nación de las Flores que por esta época engalana sus montañas —las mismas que moldearon nuestra berraquera y tradición arriera— para celebrar su tradicional Feria en Medellín a punta de guaro.

InfogrÃ¡fico
Sea todo el mundo bienvenido a la Nación, pa’ las que sea

Porque una cosa es una fiesta, y otra muy distinta una fiesta con Aguardiente Antioqueño

Porque cuando el paisa abre la casa, ¿qué es lo primero que pone sobre la mesa? Seguramente, un buen Aguardiente Antioqueño, una ronda de anécdotas y un ambiente tan memorable que se recuerda por

años. Obviamente, que no falte la empanadita crocante, el chicharrón bien sazonado ni el pasante helado para refrescar la garganta.

Estamos en el momento preciso para calentar motores y organizar los mejores planes con parceros y familiares. Invite a todo el mundo a la programación de la Feria de las Flores, que este año cumple 69 años —sí, casi siete décadas— de celebrar la tradición silletera y la riqueza de las flores en la región antioqueña. Casetas, tablados, chazas, tiendas, discotecas, calles... ya están en modo fiesta.

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Sea todo el mundo bienvenido a la Nación, pa’ las que sea

* Contenido en colaboración con la Fábrica de Licores de Antioquia