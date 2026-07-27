“Hay un instante en el que el mundo parece detenerse. Un punto donde se abrazan lo que hemos sido y lo que soñamos ser...”. Así reza el manifiesto de Colombiamoda 2026 y ese instante, el umbral, para los estudiantes del programa Diseño y Gestión de la Moda y el Textil de la Universidad de Medellín, es el punto en que el humano ensancha sus límites para integrar la emoción, la técnica, el arte y la naturaleza en un mismo pulso.

En el 2026, su sexto año de participación, su pasarela es un culto a la humanidad y a las posibilidades del diseño cuando se abraza como otra forma de cuidado. “Todos nuestros proyectos tienen detrás una comunidad, un trabajo con artesanos, una historia que va más allá de las aulas y que se fortalece a partir de las reflexiones y necesidades de comunidades reales. Así visibilizamos lo que somos como país, como región, nuestros saberes, cultura e identidad aplicados, pensando en la sociedad como centro”, explica Tatiana Unibio Rincón, docente del programa.

Estructurada en tres momentos, Rehumanización expandida narra un viaje de exploración desde el origen y la memoria hacia la conexión con la naturaleza y lo colectivo, pasando a través de la tecnología, el juego y la emoción. “Este año la pasarela contará con la participación de 32 estudiantes de Diseño y Gestión de la Moda y el Textil, 21 estudiantes de Diseño y Gestión de Espacios y un staff de profesores que acompaña la propuesta de la Facultad”, destaca Unibio.

El espíritu de la pasarela responde a una serie de ejes investigativos que promueve el programa en distintos niveles. Con metodologías diversas de diseño que abrazan la pluralidad, la ecología, la inclusión, los estudiantes cultivan un pensamiento crítico y prospectivo que les permite innovar en la industria a partir de propuestas humanistas y disruptivas.

Es así como se han articulado con diversas comunidades, expandiendo la pregunta por el lugar de la moda en un momento de profundas transformaciones sociales y tecnológicas. “Estamos pensando cómo podemos mejorar el futuro que vamos a habitar. Este eje fortalece nuestro enfoque investigativo en el desarrollo de proyectos, la búsqueda de nuevas materialidades y, sobre todo, nos permite repensar el lugar del diseñador en la sociedad”.