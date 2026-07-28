Conectar; tender puentes entre familias, trabajadores y empresas; eso hace Comfama en el Oriente antioqueño. Entender la búsqueda de cada cual y ayudar a que personas, necesidades y sueños se crucen en un mapa de transformaciones: hacia la urbe joven, el crecimiento de industrias de nicho —desarrollo que tiene en el agro su propio horizonte— y el turismo de paisajes de verdes infinitos, correr de aguas y aire libre.
Cruce de caminos, de empresas que arriesgan, trabajadores que empeñan su fuerza y familias que sueñan. Para esos encuentros alrededor del empleo, la caja de compensación ha extendido toda una red territorial. Esta plataforma articula hoy oficinas en 14 municipios, 3 parques recreativos, 9 centros de salud, 3 sedes de Cosmo Schools y un centro técnico CESDE para acompañar a más de 300.000 afiliados y 13.000 empresas en la subregión que tiene en Rionegro su corazón de finanzas, servicios y educación.
“Si me preguntan a qué me dedico, respondo que a conversar, porque en el diálogo directo se descubren las necesidades reales de productividad, territorio y bienestar”, dice Nicolás Ordóñez, responsable de Regiones de Comfama. Sus conversaciones responden a un propósito mayor: acompañar, cuidar, conectar e impulsar para que las personas y las empresas del territorio caminen, decidan, aprendan y construyan su propio progreso, y que su movilidad social sea una construcción colectiva y no un golpe de suerte.