Conectar; tender puentes entre familias, trabajadores y empresas; eso hace Comfama en el Oriente antioqueño. Entender la búsqueda de cada cual y ayudar a que personas, necesidades y sueños se crucen en un mapa de transformaciones: hacia la urbe joven, el crecimiento de industrias de nicho —desarrollo que tiene en el agro su propio horizonte— y el turismo de paisajes de verdes infinitos, correr de aguas y aire libre. Cruce de caminos, de empresas que arriesgan, trabajadores que empeñan su fuerza y familias que sueñan. Para esos encuentros alrededor del empleo, la caja de compensación ha extendido toda una red territorial. Esta plataforma articula hoy oficinas en 14 municipios, 3 parques recreativos, 9 centros de salud, 3 sedes de Cosmo Schools y un centro técnico CESDE para acompañar a más de 300.000 afiliados y 13.000 empresas en la subregión que tiene en Rionegro su corazón de finanzas, servicios y educación. “Si me preguntan a qué me dedico, respondo que a conversar, porque en el diálogo directo se descubren las necesidades reales de productividad, territorio y bienestar”, dice Nicolás Ordóñez, responsable de Regiones de Comfama. Sus conversaciones responden a un propósito mayor: acompañar, cuidar, conectar e impulsar para que las personas y las empresas del territorio caminen, decidan, aprendan y construyan su propio progreso, y que su movilidad social sea una construcción colectiva y no un golpe de suerte.

Caminos que se cruzan

Este propósito unió los caminos de Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, con Flores El Trigal, la empresa donde trabajan. Gracias al diálogo permanente con Comfama, la compañía asignó a un integrante de talento humano para acompañar a sus empleados en la cocreación de apoyos clave para sus proyectos. Kevin obtuvo un subsidio de mejoramiento habitacional para levantar muros firmes, cambiar techos y arreglar la casa donde vive con su padre y hermanos. Joseph descubrió que sus posibilidades de estudio no terminaban en la jornada laboral: se graduó como bachiller estudiando en la misma empresa y dio un paso más allá. “Ahora me gustaría estudiar algo relacionado con programación; quiero seguir avanzando”, afirma.

Kevin y Joseph Rendón, hermanos gemelos de El Retiro, en su trabajo en Flores El Trigal. Foto: Cortesía.

También existen sueños con la vista en el cielo. Dronearth es una empresa dedicada a la recolección y análisis de datos espaciales mediante drones y satélites para la gestión del riesgo de desastres, el agro y el sector aeroespacial. A través del programa Flytech, Comfama le facilitó la conexión con conocimiento estratégico para escalar. “Nos ayudó a conocer el sector aeronáutico y aeroespacial colombiano, a entender cómo establecer cadenas de valor y a integrarnos como un actor clave en los eslabones que se están formando en el país”, cuenta Ricardo Ramírez, gerente de la compañía.

Cerrar brechas para el trabajo y la vida