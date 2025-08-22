AyC estará en el Salón del Inmueble y el Gran Salón Inmobiliario

Los visitantes y compradores que asistan durante este fin de semana al Gran Salón Inmobiliario, en Bogotá, y al Salón del Inmueble, en Medellín, tendrán la posibilidad de conocer y explorar oportunidades de inversión en 65 proyectos que desarrolla la constructora Arquitectura y Concreto en distintas geografías de Colombia.

Estos son dos de los eventos más importantes del calendario anual del sector inmobiliario y convocan a miles de interesados en recibir información de primera mano para invertir en propiedad raíz, al aprovechar que en ambos hay una amplia oferta de proyectos VIS y No Vis en distintas ciudades, y además están presentes entidades financieras, cajas de compensación familiar y otras empresas con servicios que facilitan su proceso de compra.

El Gran Salón Inmobiliario abrió sus puertas el jueves 21 de agosto en Corferias Bogotá y las cerrará el domingo 24, mientras que el Salón del Inmueble se lleva a cabo en el Parque Comercial El Tesoro de Medellín, desde el viernes 22 hasta el domingo 24.

¿Qué lleva Arquitectura y Concreto a las ferias?

Juliana Villegas, gerente comercial de Arquitectura y Concreto, afirma que estos eventos son un espacio de conexión muy valioso para los compradores, pues tienen la oportunidad de conocer en un mismo lugar diversos proyectos inmobiliarios y de comparar tanto precios como especificaciones, para tomar una decisión acertada en su inversión.

“Los compradores están cada vez más informados y entienden la importancia de planear muy bien su adquisición. Invertir en un proyecto inmobiliario es un sueño para la mayoría y por eso nuestro interés es el de acompañarlos para comprender sus intereses y ofrecerles las mejores opciones del mercado”, afirma Villegas.

Tanto en Bogotá como en Medellín, Arquitectura y Concreto presentará 65 proyectos inmobiliarios ubicados en diversas zonas del país, como Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, el Oriente antioqueño, los Llanos Orientales y muchas más. Estos se encuentran en varias etapas de su desarrollo, desde planos hasta entrega inmediata, y los hay de distinto tipo: vivienda, consultorios, suites, casas de descanso, lotes, oficinas, entre otros.

Proyectos únicos

Uno de los atractivos que expone la firma en ambos eventos son sus proyectos con tecnología Crystal Lagoon, unas lagunas artificiales que superan los 20.000 metros cuadrados. Este concepto novedoso tuvo su origen en Chile y fue traído al país por Arquitectura y Concreto para sorprender a los inversionistas inmobiliarios.

Esta tecnología está disponible en proyectos como Llanos Kristal, en cercanías a Villavicencio, y en Kristal Malls, a las afueras de Cartagena. “Acceder a inmuebles en estos proyectos es muy fácil, sus precios rondan los $250 millones, lo cual los hace muy accesibles para cualquier comprador, y fuera de eso tenemos facilidades de pago por cuotas”, explica la gerente comercial de Arquitectura y Concreto.

Facilidades para invertir