Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La firma constructora llevará 65 proyectos inmobiliarios a ambos eventos, que se desarrollan este fin de semana en Medellín y Bogotá.

  • Medellín y Bogotá serán las ciudades de estas dos ferias inmobiliarias. Fotos Cortesía
    Medellín y Bogotá serán las ciudades de estas dos ferias inmobiliarias. Fotos Cortesía
  • AyC estará en el Salón del Inmueble y el Gran Salón Inmobiliario
hace 8 horas
bookmark

Los visitantes y compradores que asistan durante este fin de semana al Gran Salón Inmobiliario, en Bogotá, y al Salón del Inmueble, en Medellín, tendrán la posibilidad de conocer y explorar oportunidades de inversión en 65 proyectos que desarrolla la constructora Arquitectura y Concreto en distintas geografías de Colombia.

Estos son dos de los eventos más importantes del calendario anual del sector inmobiliario y convocan a miles de interesados en recibir información de primera mano para invertir en propiedad raíz, al aprovechar que en ambos hay una amplia oferta de proyectos VIS y No Vis en distintas ciudades, y además están presentes entidades financieras, cajas de compensación familiar y otras empresas con servicios que facilitan su proceso de compra.

El Gran Salón Inmobiliario abrió sus puertas el jueves 21 de agosto en Corferias Bogotá y las cerrará el domingo 24, mientras que el Salón del Inmueble se lleva a cabo en el Parque Comercial El Tesoro de Medellín, desde el viernes 22 hasta el domingo 24.

¿Qué lleva Arquitectura y Concreto a las ferias?

Juliana Villegas, gerente comercial de Arquitectura y Concreto, afirma que estos eventos son un espacio de conexión muy valioso para los compradores, pues tienen la oportunidad de conocer en un mismo lugar diversos proyectos inmobiliarios y de comparar tanto precios como especificaciones, para tomar una decisión acertada en su inversión.

“Los compradores están cada vez más informados y entienden la importancia de planear muy bien su adquisición. Invertir en un proyecto inmobiliario es un sueño para la mayoría y por eso nuestro interés es el de acompañarlos para comprender sus intereses y ofrecerles las mejores opciones del mercado”, afirma Villegas.

Tanto en Bogotá como en Medellín, Arquitectura y Concreto presentará 65 proyectos inmobiliarios ubicados en diversas zonas del país, como Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, el Oriente antioqueño, los Llanos Orientales y muchas más. Estos se encuentran en varias etapas de su desarrollo, desde planos hasta entrega inmediata, y los hay de distinto tipo: vivienda, consultorios, suites, casas de descanso, lotes, oficinas, entre otros.

AyC estará en el Salón del Inmueble y el Gran Salón Inmobiliario

Proyectos únicos

Uno de los atractivos que expone la firma en ambos eventos son sus proyectos con tecnología Crystal Lagoon, unas lagunas artificiales que superan los 20.000 metros cuadrados. Este concepto novedoso tuvo su origen en Chile y fue traído al país por Arquitectura y Concreto para sorprender a los inversionistas inmobiliarios.

Esta tecnología está disponible en proyectos como Llanos Kristal, en cercanías a Villavicencio, y en Kristal Malls, a las afueras de Cartagena. “Acceder a inmuebles en estos proyectos es muy fácil, sus precios rondan los $250 millones, lo cual los hace muy accesibles para cualquier comprador, y fuera de eso tenemos facilidades de pago por cuotas”, explica la gerente comercial de Arquitectura y Concreto.

Facilidades para invertir

Quienes asistan a los stands de Arquitectura y Concreto en ambas ferias recibirán una asesoría personalizada por parte de sus consultores inmobiliarios, para ayudarles a estructurar su inversión en los proyectos de la firma.

“Es importante que las personas sepan que no tienen que tener disponible todo el valor final del inmueble para invertir. Tenemos varias opciones de financiación, tanto desde la constructora como desde las entidades financieras, y además trabajamos con cajas de compensación que entregan subsidios para adquirir vivienda”, señala Juliana Villegas.

De igual forma, tanto el Salón del Inmueble como el Gran Salón Inmobiliario permiten que los inversionistas analicen la oferta disponible de Arquitectura y Concreto tanto en su zona geográfica como en otros lugares del país sin desplazarse hasta estos lugares.

Por último, Juliana Villegas resalta la confianza y el respaldo que transmite la firma para quienes desean invertir en sus proyectos. Esta es la constructora con la calificación de riesgo crediticio más alta en el país (A+) otorgada por Fitch Ratings, lo cual da cuenta de la responsabilidad con la que maneja sus proyectos. Un espaldarazo clave para quienes desean adquirir vivienda en estas ferias.

*Contenido realizado en alianza con AyC.