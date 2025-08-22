AyC estará en el Salón del Inmueble y el Gran Salón Inmobiliario

Los visitantes y compradores que asistan durante este fin de semana al Gran Salón Inmobiliario, en Bogotá, y al Salón del Inmueble, en Medellín, tendrán la posibilidad de conocer y explorar oportunidades de inversión en 65 proyectos que desarrolla la constructora Arquitectura y Concreto en distintas geografías de Colombia.
Estos son dos de los eventos más importantes del calendario anual del sector inmobiliario y convocan a miles de interesados en recibir información de primera mano para invertir en propiedad raíz, al aprovechar que en ambos hay una amplia oferta de proyectos VIS y No Vis en distintas ciudades, y además están presentes entidades financieras, cajas de compensación familiar y otras empresas con servicios que facilitan su proceso de compra.
El Gran Salón Inmobiliario abrió sus puertas el jueves 21 de agosto en Corferias Bogotá y las cerrará el domingo 24, mientras que el Salón del Inmueble se lleva a cabo en el Parque Comercial El Tesoro de Medellín, desde el viernes 22 hasta el domingo 24.