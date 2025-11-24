Pico y Placa Medellín

El Banco Agrario de Colombia presentó lo que es un nuevo hito en la historia de su transformación digital. Se trata del Crédito Digital de Libre Inversión, un producto innovador diseñado para revolucionar el acceso al crédito en el país y facilitar la inclusión financiera de más colombianos.

  • El presidente del Banco Agrario, Hernando Francisco Chica Zuccardi, explicó que con este crédito los colombianos pueden acceder a sus sueños. Foto: Cortesía
24 de noviembre de 2025
El presidente del Banco Agrario, Hernando Francisco Chica Zuccardi, destacó que este nuevo producto representa un paso fundamental hacia la inclusión financiera, permitiendo que más colombianos accedan a soluciones crediticias de manera rápida, segura y sin trámites presenciales.

“Este crédito es 100 % digital. Desde la solicitud hasta el desembolso, todo el proceso se realiza virtualmente, sin necesidad de acudir a una oficina ni presentar papeleo. Lo mejor: está disponible para todos, sin importar si son clientes nuevos o antiguos”, afirmó Chica Zuccardi.

El Crédito Digital de Libre Inversión permite a los usuarios solicitar hasta 11 SMMLV con plazos de hasta 60 meses, y recibir el desembolso directamente en su cuenta de ahorros o corriente en cuestión de minutos.

Este lanzamiento complementa los productos digitales del Banco Agrario, junto con BICO, la billetera digital que ya cuenta con más de 366 mil activaciones, y la Cuenta de Ahorro Digital, con más de 3.500 aperturas.

El proceso de solicitud es sencillo y seguro, gracias a tecnologías como OTP y Face ID para validación de identidad, análisis financiero ágil y firma digital del contrato.

Con este nuevo producto, el Banco Agrario reafirma su compromiso con el acceso equitativo a servicios financieros, asegurando que todos los colombianos, sin importar su ubicación o el tamaño de sus sueños, puedan contar con productos adaptados a sus necesidades. El Crédito Digital de Libre Inversión se convierte así en una herramienta poderosa para empoderar a las personas y contribuir a mejorar su calidad de vida.

*Contenido en colaboración con el Banco Agrario de Colombia