El presidente del Banco Agrario, Hernando Francisco Chica Zuccardi, destacó que este nuevo producto representa un paso fundamental hacia la inclusión financiera, permitiendo que más colombianos accedan a soluciones crediticias de manera rápida, segura y sin trámites presenciales.

“Este crédito es 100 % digital. Desde la solicitud hasta el desembolso, todo el proceso se realiza virtualmente, sin necesidad de acudir a una oficina ni presentar papeleo. Lo mejor: está disponible para todos, sin importar si son clientes nuevos o antiguos”, afirmó Chica Zuccardi.

El Crédito Digital de Libre Inversión permite a los usuarios solicitar hasta 11 SMMLV con plazos de hasta 60 meses, y recibir el desembolso directamente en su cuenta de ahorros o corriente en cuestión de minutos.

Este lanzamiento complementa los productos digitales del Banco Agrario, junto con BICO, la billetera digital que ya cuenta con más de 366 mil activaciones, y la Cuenta de Ahorro Digital, con más de 3.500 aperturas.

El proceso de solicitud es sencillo y seguro, gracias a tecnologías como OTP y Face ID para validación de identidad, análisis financiero ágil y firma digital del contrato.

Con este nuevo producto, el Banco Agrario reafirma su compromiso con el acceso equitativo a servicios financieros, asegurando que todos los colombianos, sin importar su ubicación o el tamaño de sus sueños, puedan contar con productos adaptados a sus necesidades. El Crédito Digital de Libre Inversión se convierte así en una herramienta poderosa para empoderar a las personas y contribuir a mejorar su calidad de vida.

*Contenido en colaboración con el Banco Agrario de Colombia