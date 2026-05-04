Dislicores celebra sus 50 años reafirmándose como una de las empresas líder en comercialización y distribución de vinos, licores, cervezas y bebidas no alcohólicas en el país. Uno de sus invitados es Juan Muga de Bodegas Muga, una empresa familiar vinícola que desde 1932 elabora uno de los vinos más tradicionales de la región La Rioja en España.
Desde hace casi un cuarto de siglo, ambas compañías conforman una alianza estratégica que le apuesta a la transformación del consumo de vino y la sofisticación de su portafolio en Colombia.