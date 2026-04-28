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En el mundo inmobiliario cada decisión está atravesada por emociones, historia y expectativas. Leerlas con cuidado es la parte más importante de una negociación.

  • Liliana Ruiz, agente inmobiliaria. FOTO: Camilo Suárez
    Liliana Ruiz, agente inmobiliaria. FOTO: Camilo Suárez
27 de abril de 2026
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No siempre gana quien más vende, sino quien mejor entiende a las personas. Liliana Ruiz lo aprendió mucho antes de cerrar su primera negociación, cuando su formación como gerontóloga la llevó a escuchar, acompañar y comprender las emociones de otros. Hoy, ese enfoque más humano que comercial es el que define su manera de moverse en el sector inmobiliario donde cada decisión está cargada de historia y significado.

Hace 30 años Liliana tomó la decisión que marcaría su rumbo profesional: dejó el ejercicio de gerontología para dedicarse al mundo financiero al ingresar a Conavi. Más allá de una oportunidad laboral, este fue el inicio de un camino de aprendizaje que le permitió construir la base de lo que hoy es su trabajo como agente inmobiliaria.

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Inició como cajera, y pronto dio el salto al área de Planeación, donde amplió su visión. Tras la fusión con Bancolombia, pasó por distintas áreas hasta encontrar su lugar en la banca hipotecaria, en donde consolidó el conocimiento que hoy aplica en el sector de la vivienda. Tiempo después, salió del banco y emprendió su camino como agente inmobiliaria independiente.

La “reina del norte”

Luego de diez años, en septiembre de 2024 Liliana regresó a su casa; en esta ocasión, como agente independiente de Tu360Inmobiliario, del Grupo Bancolombia. Allí se convirtió en la primera agente en cerrar una venta dentro de este nuevo modelo, un hito que marcó el inicio de su nueva etapa profesional.

Hoy, Liliana es la agente número uno en ventas en Antioquia, y ahora es conocida con un apodo que resume su labor: la “reina del Norte”. En un sector del Valle de Aburrá poco explorado, ella encontró una oportunidad. Más allá de los resultados, su mayor logro sigue siendo la posibilidad de conectar a las personas con su proyecto de vida y acompañarlas en uno de los momentos más importantes de su historia.

Tomar decisiones es más fácil con el respaldo adecuado. Descubra aquí la oferta completa de vivienda de Tu360Inmobiliario.

*Contenido en colaboración con Tu360Inmobiliario

**Los agentes inmobiliarios vinculados a Tu360Inmobiliario actúan de manera independiente y forma parte de la alianza entre Negocios Digitales Colombia S.A.S. y El Colombiano S.A.S., administrada por un Patrimonio Autónomo.