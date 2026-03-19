Cuando una persona entra a una tienda Samsung se sumerge en un ecosistema mezclado de tecnología, conexión y servicio en el que tiene a su mano un abanico de posibilidades para facilitar su vida y comunicaciones. Detrás de estos espacios, se encuentra Cem Electronix, la empresa que opera una de las principales franquicias oficiales de la compañía en el país. Cem Electronix nació hace 13 años, cuando Samsung decidió impulsar su presencia en tiendas especializadas. Desde entonces, la franquicia ha construido una red con una fuerte presencia en Medellín, donde concentra alrededor de 17 tiendas. En el Eje Cafetero también tiene presencia en Armenia, Manizales y Pereira. “Somos una de las tres franquicias de Samsung en Colombia y nacimos para atender las necesidades de la marca en el país y operar sus tiendas. Hoy contamos con 31 puntos de ventas. No solo estamos en estas ciudades principales, sino en ciudades emergentes como Tunja, Ipiales, Yopal, Riohacha, Piedecuesta, Florencia, en las que encontramos un crecimiento y vemos un potencial muy grande en ellas para crecer”, afirma Cristian Restrepo, líder online de Cem Electronix.

Samsung Store, una experiencia 360

Más allá de la presencia territorial, su modelo se destaca por la experiencia que brinda al usuario. A diferencia de las grandes cadenas de retail, donde la relación con los clientes suele terminar en la caja registradora, Cem Electronix los acompaña durante todo el proceso. “Nos enfocamos en acompañar al cliente de principio a fin: preventa, venta y postventa”, señala Restrepo. Para lograrlo, además de las tiendas cuentan con cinco centros de servicio en el país, tres de ellos en Medellín, que permiten resolver dudas, reparaciones o asesorías técnicas directamente con especialistas. Ese enfoque también se refleja en el diseño de los espacios. Las tiendas funcionan como centros de experiencia donde el público puede probar dispositivos, explorar funciones o descubrir cómo interactúan entre sí los productos de la marca. Un ejemplo de esto es el centro de experiencia de Milla de Oro, en Medellín, considerado el más grande de Samsung en Colombia. Allí es posible experimentar desde celulares y televisores hasta electrodomésticos conectados mediante SmartThings, la plataforma que permite integrar dispositivos del hogar.

Centro de experiencias de Samsung en Milla de Oro, el más grande del país. Foto: Cortesía.

“Samsung tiene un ecosistema real. Desde el celular puedes controlar televisores, electrodomésticos o dispositivos conectados”, explica Valentina Tunja, comunicadora de Cem Electronix. Otra de las ventajas frente a otros canales de venta es el acceso anticipado a lanzamientos. En algunos casos, las tiendas de la franquicia reciben los equipos antes que otros comercios. Con el lanzamiento del Galaxy S26 Ultra, por ejemplo, “fuimos los primeros que empezamos a hacer la entrega del producto, terminaba el evento internacional y ya podíamos entregarlo”, destaca Tunja. A esto se suma un sistema logístico que permite entregas rápidas. En Medellín, muchos pedidos pueden llegar el mismo día o al día siguiente, o máximo en tres días hábiles. Asimismo, su operación también se extiende al mundo digital. No solo en la página oficial de Samsung, sino en su plataforma de comercio electrónico cemelectronix.com, que tiene entre seis y siete años en funcionamiento.

Galaxy S26 Ultra. Foto: Cortesía.

Samsung Store, un futuro tecnológico para todos