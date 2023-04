La filosofía del cooperativismo se ancla en una premisa fundamental: juntos podemos lograr lo que no conseguimos por separado. Con este norte, además del amplio abanico de beneficios que ofrece a sus asociados, CFA Cooperativa Financiera ha robustecido un modelo de Redes y Circuitos Económicos que promueve y acciona el valor del trabajo colaborativo en diferentes regiones del país con escenarios de formación, inclusión financiera y acompañamiento jurídico en función del desarrollo territorial.

Como articuladora de la estrategia, la Cooperativa se encarga de identificar territorios, convocar actores claves y generar en ellos las capacidades necesarias para proyectar en el tiempo el potencial del trabajo cooperativo por objetivos comunes. Partiendo de una lectura detallada de las necesidades de cada comunidad, CFA consolida redes de nodos que alcanzan altos niveles de competitividad en el mercado, irrigando bienestar en los territorios desde diferentes aristas.

“En un mismo nodo pueden haber muchos integrantes. Sus familias, sus asociados, sus proveedores y empleados. Ese es el gran significado de la metodología. Así generamos desarrollo territorial desde la filosofía cooperativa y solidaria”, explica Margarita María Pineda Gutiérrez, subgerente Comercial de CFA.

Así, la entidad se ha posicionado como un aliado estratégico de entidades internacionales como Fundación Capital, Core Woman, planetGOLD Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV). Con este respaldo y desde el trabajo articulado con cámaras de comercio, gobiernos locales e instituciones educativas, CFA ha logrado adelantar 65 experiencias de integración, articulando a más de 500 organizaciones participantes que benefician de forma directa a más de 14 mil personas.

“Quisimos ir más allá de ser una alternativa de inclusión financiera, trascender con nuestro impacto en los territorios. ¿Cómo lograr que quienes pertenecen a una economía decidan colaborar y cooperar, en lugar de competir? Ese ha sido el gran cambio de perspectiva que estamos impulsando, desde hace más de ocho años, y que ha transformado los territorios. Así hemos acompañado el sector agropecuario, de transporte, servicios, comercio y de economía circular, entre otros”, indica Juan Fernando Céspedes, director de Redes y Circuitos Económicos de la Cooperativa.

Nuevas capacidades para abrir camino

La aplicación de la metodología en cada territorio se orienta según sus necesidades específicas y se fortalece con la generación de capacidades claves para impulsar su potencial.

Una primera etapa se consolida al identificar el territorio y sus necesidades a la luz de los planes de desarrollo que sobre él tienen cobertura y las dinámicas económicas allí presentes. Posteriormente, los actores que pertenecen a las economías que presentan la solicitud son convocados con el ánimo de promover entre ellos los flujos económicos y sociales que sustentan la estrategia.

Por último, tiene lugar la generación de capacidades necesarias para el trabajo colectivo y la interrelación solidaria. De la mano de un equipo de gestores sociales, se fortalecen capacidades individuales, enfocadas en el desarrollo de pensamiento estratégico y sistémico, sentido de cooperación y confianza, y capacidades sociales que involucran nociones como la visión de red, de comunidad e institución. “Trabajamos en torno al significado y las potencialidades de estar juntos”, explica Céspedes.

Para fortalecer la competitividad de la red en el mercado, se hace un énfasis final en las capacidades relacionales. “Ya nos juntamos, ¿ahora para qué? Acá nos enfocamos en cómo me relaciono con el Estado al ser parte de un grupo, cómo me relaciono con los clientes y los proveedores, ya no como individuo sino como colectivo”.

Luego de que se han fortalecido estas redes, CFA continúa brindando acompañamiento con el fin de vincularlas a otras comunidades cercanas con las cuales puedan tejerse lazos de cooperación. “Nunca dejamos solas estas experiencias de integración. CFA permanece en el territorio, conectando entre sí las redes de acuerdo a las preferencias que tengan de fortalecerse recíprocamente y según sus afinidades”.