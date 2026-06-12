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En el marco de Latam Mobility Colombia 2026, la compañía asiática dará a conocer su perspectiva sobre las tendencias, retos y oportunidades que marcarán la evolución de la movilidad sostenible en América Latina, impulsada por la electrificación, la innovación tecnológica y las nuevas energías.

  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
  • Chery compartirá su visión sobre el futuro de las nuevas energías en Latam Mobility Colombia 2026
hace 1 hora
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Colombia se prepara para recibir una nueva edición del Latam Mobility Colombia 2026, el principal encuentro regional sobre movilidad sostenible. En este escenario, que se realizará los próximos 10 y 11 de junio en Medellín, Chery Colombia participará para compartir su visión sobre el papel de las nuevas energías, la innovación tecnológica y la movilidad inteligente en la transformación del sector automotor latinoamericano.

La realización de este evento se da en un momento clave para la industria, ya que, de acuerdo con cifras de la ANDI y Fenalco, en mayo de 2026 se matricularon cerca de 5.000 vehículos eléctricos e híbridos en Colombia. Con este resultado, el acumulado entre enero y mayo alcanzó las 19.542 unidades, lo que representa un crecimiento del 217,6 % frente al mismo periodo de 2025.

Por ello, la conversación sobre el futuro de la movilidad en el país cobra una relevancia cada vez mayor, entendiendo que la transición hacia alternativas más limpias y eficientes no solo implica la incorporación de nuevas tecnologías, sino también el fortalecimiento de la infraestructura, la educación de los usuarios y la articulación entre los sectores público y privado para acelerar la adopción de soluciones de bajas emisiones.

“La movilidad sostenible no es una visión futura, sino una realidad en construcción. Por esto, de cara a los próximos años, proyectamos que el sector continúe evolucionando de manera positiva como lo ha venido haciendo hasta el momento, impulsada por una mayor conciencia ambiental, avances tecnológicos, expansión de la infraestructura y una oferta cada vez más amplia de vehículos de nuevas energías”, afirmó María Cristina Castro, Gerente General de AutoVardí.

Precisamente, estos serán algunos de los temas que Chery llevará a la conversación durante el Latam Mobility Colombia 2026, un espacio en el que la marca compartirá su visión sobre el futuro de la movilidad sostenible y el papel de las nuevas energías en la región.

Chery compartirá su visión sobre el futuro de las nuevas energías en Latam Mobility Colombia 2026

Las nuevas energías como motor de transformación

Colombia ocupa un lugar estratégico dentro de esta visión regional. El crecimiento progresivo del ecosistema de electrificación, sumado al interés creciente por soluciones de movilidad sostenible, convierte al país en un escenario clave para acercar tecnologías limpias a más usuarios y acompañar la transformación energética del sector automotor hacia alternativas más eficientes y sostenibles.

En este contexto, Grupo Chery continúa fortaleciendo su estrategia global de nuevas energías mediante el desarrollo de tecnologías híbridas y eléctricas que buscan ofrecer alternativas más eficientes y responsables para distintos usuarios. Como reflejo de este avance, en mayo de 2026 la compañía superó las 100.000 unidades de NEV vendidas a nivel global, posicionándose como uno de los fabricantes chinos con mayor presencia internacional y crecimiento en este segmento.

En Colombia, Chery ha consolidado un portafolio que abarca diferentes niveles de electrificación, incluyendo tecnologías híbridas (MHEV), híbridas completas (HEV), híbridas enchufables (PHEV) y 100 % eléctricas, con el objetivo de acercar estas soluciones a un mayor número de usuarios mediante una propuesta más accesible.

Además, como parte de esta apuesta, Chery presentó a finales del año pasado en América Latina su tecnología Chery Super Hybrid (CSH), una plataforma híbrida diseñada para integrar de manera inteligente la propulsión eléctrica y de combustión, optimizando el consumo energético y la autonomía mediante distintos modos de funcionamiento para ofrecer una experiencia de conducción eficiente y adaptable a las necesidades de los usuarios.

“Las soluciones de movilidad sostenible son un eje fundamental dentro de la visión global de Chery. A nivel mundial, hemos fortalecido nuestra oferta con opciones cada vez más limpias y eficientes, convencidos de que estas tecnologías desempeñan un papel determinante en la transición energética, al contribuir a la reducción de emisiones y a la construcción de ecosistemas de transporte más sostenibles y responsables en Colombia y América Latina”, concluyó María Cristina Castro, Gerente General de AutoVardí.

La participación de Chery en Latam Mobility Colombia 2026 hace parte de este compromiso por contribuir activamente a la conversación sobre el desarrollo de ecosistemas de movilidad más eficientes, conectados y sostenibles para América Latina.

*Contenido en colaboración con Latam Mobility.